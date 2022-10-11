劈價180萬！維景灣畔三房900萬沽　較上月同類跌價11%

將軍澳二手屋苑近日連錄劈價成交，包括維景灣畔套三房單位，累減180萬元後，以900萬元沽出，較上月同類型單位做價跌約11%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明透露，小西灣藍灣半島8座低層D室，實用面積約825方呎，套三房及工人套房間隔，享全海景，以1,350萬元易手，呎價約16,364元，新買家屬於區內用家。

●中原柳志明表示，堅尼地城安發大廈低層A室，實用面積約408方呎，兩房間隔，以475萬元易手，呎價約11,642元，新買家屬於投資客，原業主於2007年5月以138萬元買入，持貨約15年帳面獲利337萬元，單位升值約2.4倍。

●美聯丘松原稱，香港仔田灣畔高層D室單位，實用面積約560方呎，由於原業主移民，希望離港前完成交易，故以「筍價」沽售單位，新買家為同區分支家庭，以660萬元入市，呎價約11,786元。

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九龍區

●中原程智聰透露，長沙灣宇晴軒2座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享園景，今年5月以860萬元放售，因應市況調整叫價，近日終累減156.2萬元或18%，以703.8萬元易手，呎價約15,959元。

●香港置業方文偉表示，長沙灣喜雅1座低層D室，實用面積約457方呎，兩房間隔，望公園景，以809萬元放盤即日後獲區內客接洽，議價後減價緣32.2萬元，以約776.8萬元成交，呎價約16,998元，新買家為同區租客。

●美聯黃家明指，鑽石山星河明居D座中層5室，實用面積約593方呎，套三房間隔，外區租客睇樓4小時後，即決定承接自用，成交價940萬元，呎價約15,852元。

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山星河明居A座高層7室，實用面積約517方呎，原則三房改兩房設計，以845萬元成交，呎價約16,344元，創今年同類型單位新低呎價，單位原先叫價938萬元，減價93萬元成交。

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新界區

●中原黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔17座低層C室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望園景，最初開價1,080萬元，大幅降價180萬元，以900萬元易手，呎價約13,575元，上月同座高層C室，以1,015萬元成交，與是次成交價相差約11%。

●美聯余偉峰稱，將軍澳都會駅5座極高層B室，實用面積約678方呎，套三房連士多房間隔，享有煙花景，最初開價1,150萬元，其後下調叫價至1,000萬元，最終業主近日願意再下調價錢，以1,000萬元成交，累減150萬元或13%，呎價約14,749元。

●香港置業唐荣花指，將軍澳新都城1期2座高層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，以712萬元獲同區客接洽，議價後減價72萬元，以約638萬元成交，呎價約15,190元，新買家為首置客。

●美聯黃麗貞透露，將軍澳日出康城晉海2A座高層C室，實用面積約489呎，兩房間隔，新買家已經睇樓一年時間，終斥773萬元購入單位自用，呎價約15,808元，原業主於2017年10月以約716萬元購入，持貨約5年帳面獲利約57萬元。

●中原柯勇指，將軍澳10月暫錄65宗二手買賣，按月增約18%，日出康城MALIBU第2B座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，最新以793萬元易手，呎價約17,277元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔5座中層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望內園景及山景，日前以約792萬元易手，呎價約15,621元，單位原先開價820萬元，經過多次商議後，減價28萬元沽。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦豐苑A座高層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場叫價450萬元，放盤8個月，減22萬元，以428萬元沽出，呎價約7,181元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山居屋錦英苑F座低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價535萬元，放盤3個月，減價27萬元，以508萬元成交，減幅約5.1%，呎價約9,170元。

●中原黎宗文稱，大圍區10月暫錄約7宗買賣，其中盛薈2座北翼中層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，8月開價約1,350萬元，9月減至1,300萬元，10月減至1,250萬元，日前議價後以1,200萬元易手，呎價約16,194元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城18座中層C室，實用面積約484方呎，三房改兩房間隔，望園景，放盤時叫價820萬元，放盤3個月，至近日調整至710萬元，累減152萬元，成交價668萬元，減幅約18.5%，呎價約13,802元。

●中原侯惠良指，沙田碧濤花園2期C座低層A室，實用面積約900方呎，套三房間隔，年初放盤時開價約1,100萬元，其後減至1,000萬元，雙方議價後以958萬元易手，呎價約10,644元，新買家為用家。

●美聯何智豪透露，沙田濱景花園1座高層F室，實用面積約546方呎，套三房間隔，以745萬元獲區內租客承接，呎價約13,645元，同座同戶型高層戶，7月做價783萬元，故是次交易樓價低約40萬元。

●中原馮澤源表示，沙田市中心本月暫錄約3宗買賣，其中希爾頓中心D座連天台戶，實用面積約427方呎，三房間隔，去年8月放盤時叫價約830萬元，今年9月調整至700萬元，吸引多組客人睇樓還價，議價後售688萬元，累減142萬元，呎價約16,112元。

●中原吳嘉權指，沙田御龍山6座低層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,160萬元，雙方議價後以1,039萬元易手，呎價約14,928元，新買家為用家。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角雲滙1期2座中高層B5室，實用面積約457方呎，原業主移民，持貨滿3年即放售物業套現，原開價828萬元已屬低價，不惜一減再減，最終以783萬元蝕讓，呎價約17,133元，原業主持貨逾3年，帳面虧蝕118.6萬元。

●中原羅偉蓮表示，元朗加州花園雅仕居青榕徑雙號屋，實用面積約1,372方呎，放盤時開價約1,880萬元，日前議價後以1,776萬元沽出，呎價約12,945元，新買家為換樓客。

●美聯何廷傑透露，元朗朗屏8號的1座中低層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，賣買雙方議價約4日，終以713.8萬元購入，呎價約14,163元，較2021年中同類型單位售820萬元低逾「1球」。

●中原陳智生表示，屯門居屋悅湖山莊7座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，7月於已補價自由市場叫價546萬元，因應市況讓步減價，累減38萬元或約7%，至508萬元沽出，屬同類型單位今年新低做價，呎價僅約8,581元創屋苑今年最低。

●祥益袁思賢指，屯門居屋美樂花園8座中層D室，實用面積約589方呎，兩房間隔，區內首置客見單位有裝修，可即買即住，決定於已補價自由市場以560萬購入自住，呎價約9,508元。

●祥益龍超君稱，屯門居屋景新臺2座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，區內客原與家人居於同一屋苑，有感空間不足，決定物色周邊樓盤，方便照應，獲減價47萬元，已補價自由市場以553萬元購入自用，呎價約11,426元。

●美聯潘偉良表示，屯門新屯門中心3座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭，已睇樓約9個月，有見屋苑樓價已較高位明顯回落，故議價40萬元，以510萬元承接單位自用，呎價約11,039元。

●中原陳麗嫦稱，荃灣海之戀‧愛炫美5B座中高層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，有新裝修，叫價1,168萬元，放盤約1個月，減價63萬元或約5%，以1,105萬元沽出，呎價約20,693元。

●利嘉閣許喜龍透露，荃灣荃景花園10座低層H室，實用面積約551方呎，套三房間隔，日前以620萬元沽出，呎價約11,252元，原業主於2017年以530萬元購入，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約90萬元，期間物業升值約17%，新買家為換樓客。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣海欣花園2座中層H室，實用面積約503方呎，兩房設計，日前以約625萬元成交，呎價約12,425元，原業主於2005年以約200萬元購入，持貨17年轉手，帳面獲利約425萬元，物業期內升值約2.1倍。

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