美股全線向下　美國航空上調指引升逾2%

標指在熊市探底之際，有大行預期恐再跌兩成，周二(11日)早段跌19點，至3,592點；道指跌65點，至29,137點；以科技股為主的納指跌75點，至10,466點。另對短期加息預期較敏感的兩年期美國國債息率曾升0.042厘，高見4.354厘，續創2007年後新高。

港股外圍方面，恒指夜期現報16,806點，跌43點，低水26點。

不少經濟師均警告全球經濟前景暗淡，市況持續低迷，惟高盛指，經濟前景預期還未夠差，目前認為聯儲局轉「鴿」仍為時過早。該行指，汽油價格不斷上升，在更多宏觀數據表明經濟將出現實質疲弱前，將不會估聯儲局轉向，繼續對股票維持「減持」評級。

摩根大通行政總裁戴蒙同樣發表悲觀預言，料美國在未來6至9個月將陷衰退，且無法肯定持續多久，建議投資者做好準備，惟他確定股市將會持續波動，標指勢從目前水平再跌兩成。

愈來愈多聲音質疑聯儲局或過分收緊幣策，且無法認清未來經濟挑戰。有「科技女股神」之稱的伍德表示，聯儲局大幅加息應對通脹的強硬立場實屬錯誤，與其執着於數月前的就業和物價數據，不如參考商品價格，未來最大的經濟風險並非通脹，而是通縮。

企業消息方面，摩根士丹利下調電動車公司特斯拉(Tesla)目標價33美元，至350美元，料電動車用家將在未來幾個月感受到通脹影響，料從交貨時間縮短和價格下跌方面反映出來，且Tesla第三季產量和交付量低過預期，可能會繼續在第四季度和明年帶來不利影響。Tesla股價跌0.81%。

券商Piper Sandler上調加拿大運動品牌Lululemon評級至「增持」，看好其持續銷售勢頭，且秋冬季來臨有望推動旗下外套表現，其股價升1.35%。

美國航空上調第三季收入指引，料將比2019年同期增長13%，此前估計增長10至12%，其股價升2.15%。