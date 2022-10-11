新盤UPDATES：西半山豪宅逆市創新高

元朗錦田北項目趁新盤市場出現空檔期推售，該盤的布局圖已經曝光，最快明日上載樓書。另一邊廂，西半山有豪宅項目錄得雙破頂成交。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna最快明日上載樓書

他指，首階段已準備三個不同戶型的示範單位。首張價單將涉及約50伙，有機會包含今期獨有的一房及兩房複式戶。至於布局方面，項目採單幢設計，劃分成8A座及8B座兩翼，每翼提供6伙。向東的單位可享有八鄉山景，向南可望及錦田河一帶。

●西半山帝滙豪庭四房6,679萬雙破頂沽

上述為25樓A室，實用面積1,735方呎，採四房連儲物室間隔，連48方呎露台，成交價為6,679.75萬元，呎價為38,500元。資料顯示，該盤採單幢式設計，提供90伙分層戶，單位實用面積由978方呎起。該盤由2016年1月推售至今，累沽23伙，套現逾7.4億元。

●屯門帝御系列3伙單位連家具發售

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列，周二(11日)更新價單及上載銷售安排，將3個單位提價約8%，連同家具於周六(15日)起以先到先得形式發售。

據價單顯示，帝御．星濤的第1座9樓01室，為實用面積996方呎的四房連工作間單位，定價原本為1,630.7萬元，現時提價至1,758.7萬元。同時，毗鄰的02室，為實用面積817方呎的三房連工作間單位，亦由1,300.3萬元加價至1,402.3萬元。另外，帝御‧嵐天亦有1伙一房連花園戶，為7座3樓05室，已提價至最新的707.1萬元。資料顯示，上述3個單位的買家，可獲贈單位現有的家具與配備。

●白石角海日灣三房招標售1,455萬元

大埔白石角旗下海日灣，周二(11日)透過招標沽出COURT B 第二座的9樓A室，為實用面積877方呎的三房單位，以1,455.6萬元，呎價約16,597元。

●旺角利奧坊‧壹隅一房603萬元沽

●大圍站上蓋柏傲莊III累錄263宗終止交易