銀主要錢唔要貨！太古城海景樓王低估價17%拍售

二手市氣氛慘淡，業主群起劈價賣樓，銀主同樣是「要錢唔要貨」。龍頭指標屋苑鰂魚涌太古城一個海景花園銀主盤，周二在拍賣場上以低價推出，最終以1,740萬元拍出，較估價低約17%。而荃灣萬景峯單位，近日都錄今年首宗樓價低於一千萬元成交。

環亞物業拍賣今日沽出4項物業，當中，3項目為住宅銀主盤。該行董事總經理區蘊聰表示，是次拍賣會出席人數多達70至80人，上述推拍的為太古城金楓閣低層G室，在拍賣前獲多達20組人士登記。他指，單位開價1,680萬元，獲3組客出價競投，叫高60萬元拍出，較銀行估價約2,100萬元為低，新買家為用家。以單位實用面積約1,015方呎計，成交呎價約17,143元。

據了解，單位原業主於2019年以約2,200萬元購入，當年呎價達約21,675元，現已貶值約460萬元或約21%。事實上，同面積碧藤閣中低層單位，上月成交價都達約1,980萬元。

周二拍賣場上亦售出土瓜灣鵬程街16號高層銀主盤，實用面積約466方呎，屬土瓜灣「十三街」範圍，與上周市區重建局公布將啟動重建的土瓜灣「五街」，只一街之隔。上址開價330萬元，獲多達6組客出價爭購，搶高約90萬元或約27%，以420萬元拍出，呎價約9,013方呎，新買家為投資者。

另外，沙田全輝中心B座高層4室銀主盤，開價338萬元，獲兩組客搶至370萬元賣出，呎價約13,357元。低估價約62萬元或約14.4%，新買家為用家。

業主盤都錄平價個案。市場消息稱，萬景峯6座低層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以960萬元售出，呎價約18,391元。資料顯示，屋苑今年登記售價未曾跌穿一千萬元。

馬鞍山新港城樓價繼續不足「6球」。世紀21奇豐莊瑞生指，屋苑F座低層3室，實用面積約338方呎，9月才以650萬元放盤，本月初已減至560萬元吸客，終售555萬元，屬第4期做價新低，呎價約16,420元。

此外，部分業主擴大減幅。中原黃仕斌透露，將軍澳維景灣畔17座低層C室套三房戶，實用面積約663方呎，大幅降價180萬元，剛以900萬元易手，呎價約13,575元，上月同座高層C室，以1,015萬元成交，與是次成交價低約11%。

該行程智聰稱，長沙灣宇晴軒2座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，今年5月以860萬元放售，因應市況調整叫價，累減156.2萬元，以703.8萬元易手，呎價約15,959元。