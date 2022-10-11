神準專家：強美元將引爆下輪危機　聯儲局轉鴿需兩項條件

外媒報道，在華爾街打滾逾40年的摩根資產管理投資總監Bob Michele有忠告，他說美元強勁升勢或鋪就一條通往下一場市場動盪的道路。

Michele一直處於去風險模式，現持有現金規模接近其10年來最高水平，同時做好美元。雖然由美元引發市場危機並非其基本預測情景，卻是他密切關注的一項風險。

外國投資者由於較高收益、安全性及相比大部分市場更加良好的盈利前景，因而在爭搶美元資產。其中大部分通過衍生品市場對沖回本幣，例如歐元和日圓，且涉及做空美元。合約展期時，若美元升值，投資者就要進行支付。因此，他們可能不得不出售其他資產來彌補損失。

「我擔心，美元強會帶來很大壓力，尤其是將美元資產對沖回本幣，」Michele在接受採訪時表示。「當中央銀行踩下煞車時，就會有人衝出擋風玻璃。融資成本上升，會在系統中帶來壓力。」

Michele近期他作出一些關鍵判斷，最終都證明相當明智。一年前，他警告，通脹會比許多市場專家所認為的更頑固，聯儲局會比市場預計的更快加息。他於年初開始持有現金，避免股票及債券市場的嚴重動盪。

Michele的核心觀點是，聯儲局將繼續激進加息，令聯邦基金利率達到4.75%，同時保持在該利率水平，直到通脹接近2%的目標。他認為，除非出現深度衰退，例如幾個季度GDP萎縮3%至5%，又或是爆發嚴重的市場危機，或者兩者一並出現，否則聯儲局不太可能鬆動。