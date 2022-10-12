東方日報B1：防疫樓泡夾擊　華經濟10年內難超美

美匯指數今年反覆上升，周二企穩在113水平，拖累一眾非美貨幣再度承壓，其中，離岸人民幣兌每美元再次跌破7.2關口，日內跌近500點子，曾低見7.2004，每百港元兌91.61元人民幣。今年以來，人民幣兌港元已大幅貶值12.27%。外媒指出，在防疫及樓市拖累下，恐怕10年之內，中國都難以超越美國成為全球最大經濟體。

反映國際市場的離岸人民幣繼9月底跌至創立以來新低後，一直在低位徘徊。反映內地市場的在岸人民幣兌每美元周二收報7.1788，按日下跌348點子。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰在報告中指出，由於人民幣中間價仍訂在7.1附近，根據2%的每日交易區間規則，中國人民銀行可能已經在7.25附近為人民幣劃了紅線，預計本周人民幣匯價仍將維持震盪，難以突破7.25。

離岸人民幣是自由交易貨幣，匯率由市場供求影響，並非像在岸人民幣般由人行實行「有管理的浮動匯率制度」。離岸人民幣市場以香港為主，香港企業和機構自由交易人民幣，形成了離岸人民幣匯率。因此離岸匯價波動往往較大，與國際金融市場的聯繫更為緊密，亦更能反映市場對人民幣需求情況。

過往，離岸及在岸人民幣往往存在價差，不過，在本輪人民幣貶值中，離岸及在岸價貶幅相若，價差沒有拉闊，說明市場預期(離岸價)與官方「管理」之下的匯率(在岸價)相差無幾。

近日不時傳出內地國有銀行入場干預，以穩定人民幣匯價，周二再有外媒報道相關消息，惟同樣未獲官方證實。反而，官方要求多家國有銀行在年底前加大對房地產融資的支援力度，每家年內對房地產融資至少增加1,000億元(人民幣•下同)的消息則甚囂塵上。

惟人民幣貶值下，不乏「逆市奇葩」。內地上市的複合材料製造商先鋒新材稱，因公司大部分銷售來自海外，人民幣貶值對其匯兌收益有積極影響。

事實上，今年來人民幣持續貶值，有條件吸引外資來華「掃平貨」。人行公布數據顯示，截至今年8月底，境外機構持有境內金融市場股票、債券、貸款及存款等金融資產規模合計近10萬億元。受惠金融市場對外開放不斷深化，人民幣投融資貨幣功能較快提升，證券投資在跨境人民幣收付中的佔比由2017年的約30%，上升至去年的約60%。

內地貸款數據亦現曙光，9月新增人民幣貸款2.47萬億元，較8月增近一倍，創歷來同期最高；首3季人民幣貸款增18.08萬億元，按年多1.36萬億元。9月社會融資規模增量為3.53萬億元，按月增28.36%；首3季社會融資規模增量按年多出3.01萬億元。9月廣義貨幣(M2)供應量按年增12.1%，符預期。

不過，外媒引述經濟研究指出，內地清零防疫政策影響、生育率下降速度超出預期，以及房地產逐漸萎縮導致投資下滑，內地經濟增長高過5%可能性不大。假設內房市場持續低迷，而「清零」政策持續到明年以後，內地未來10年國內生產總值（GDP）的平均增速可能不足4%。在這情況之下，可能要到2030年代中期，中國才有可能超越美國。

畢竟GDP水平以美元計算，內地能否成為世界第一也受匯率影響。惟有分析指，如果內地繼續向海外投資者開放龐大的金融市場，人民幣升值將有助推動其地位提升。

中美博弈，貨幣戰是主戰場之一。內地除了積極推動人民幣國際化外，在發展央行數碼貨幣(CBDC)亦領先美國。也許美國亦感受到威脅，由美元主導的環球銀行金融電訊協會(SWIFT)最新展示了CBDC及「代幣化」(Tokenized)資產能夠於現有金融基礎設施上進行無縫交易，實現將數碼資產順利融入全球金融生態系統，亦即變相向外宣示，別奢望能以CBDC來逃避美國的金融制裁。