達美看好「空中的士」　斥4.6億投資eVTOL製造商Joby

外媒報道，美國航空公司達美航空表示，斥資6,000萬美元(約4.68億港元)投資eVTOL(電動垂直起降)飛機製造商Joby Aviation，達美將獲得Joby Aviation的2%股權。據悉，雙方有意開通往返紐約與洛杉磯機場的「空中的士」運輸服務。

達美航空行政總裁Ed Bastian稱，公司將會在Joby董事會中佔有一席，而總投資金額可能高達2億美元。

不過，Bastian表示，不打算購買Joby的eVTOL飛機，而是將服務外判，並作為附加服務提供予達美客戶。兩方亦沒有說明服務的具體推出時間，兩企亦拒絕透露成本與收入分配等內容。據Joby早前計劃，「空中的士」服務將於2024推出。

Joby於今年5月獲得美國聯邦航空局(FAA)所頒發的Part 135 Air CarrierCertification(第135部分航空承運人證書)；惟開始營運前，eVTOL仍需獲得監管當局批准，此外，亦要為eVTOL建立專用的機場。