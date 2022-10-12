傳停向華銷售先進晶片設備　科磊急瀉

據外媒報道，近30%收入來自中國的美國半導體生產監測儀大廠科磊(KLA)，已停止向中國內地的客戶供應用於先進晶片生產的設備與服務，連南韓記憶體巨頭SK海力士、甚至美企英特爾(Intel)的廠房一樣「無情講」。

消息拖累科磊股價周二(11日)早段曾瀉4.93%，比獨步刻蝕機市場的美企應用材料(Applied Materials)和泛林集團(Lam Research)跌得急。

華府這次「放大招」首先是針對位於內地的晶片生產「設施」實施出口管制，產品涉及FinFET及GAAFET電晶體(晶片元件結構)等16納米或以下先進製程的邏輯晶片、18納米或以下製程的DRAM記憶體晶片、128層或以上的NAND記憶體晶片，如果是中資企業的申請就假設全部不批，而外資在華廠房就逐個申請審視。

消息指，科磊在內地的員工收到總部的電郵，內容是北京時間周二晚上11時59分開始，科磊將停止向當地售賣上述類型晶片的產品和服務。

另有消息人士指，所有晶片廠的主要供應商正日以繼夜、夜以繼日地評估美國政府今次出口管制的長遠影響，「初頭大家都會過度反應，惟法律團隊會詳細檢視每個軟件、每部設備所受到的影響。」