三星資產(香港)：OPEC+減產利好油價

三星資產運用(香港)研究團隊表示，由於美元強勢和美聯儲鷹派取向，儘管現貨市場仍然緊張，石油價格在9月大部分時間均受壓。上星期有報道稱石油輸出國家組織(OPEC+)將減產每日50萬桶至100萬桶後，疲軟油價在過去幾天出現逆轉，最終OPEC+會議結果決定減產每日200萬桶。

研究團隊對紐約期油目標價保持為85至105美元之間，並對第四季的油價走勢樂觀。他們認為當前的供需動態支持油價上升，而主要擔憂包括美國貨幣政策收緊和美元走強。

需求方面，三星資產運用認為第四季中國在二十大會後可能會重新開放，儘管是緩慢而漸進的，但足以抵銷西方經濟降溫的影響。此外，隨着冬季臨近，歐洲的天然氣短缺也可能令人們轉向使用石油。

而供應方面，團隊認為OPEC+降低生產配額的決定對油價供應面是一個重大利好消息，儘管實際減產應該比每日200萬桶少(根據不同的估計為每日50萬桶到100萬桶)。西方可能會尋求其他方法，例如恢復與伊朗的核協議談判，或延長戰略石油釋放期，但認為沒有任何一種方法可以迅速解決進一步收緊的全球原油平衡。

會議為OPEC+聯盟自2020年3月以來，首次舉行面對面會議上。OPEC+於會議決定新的配額，從11月開始行效，並持續到2023年12月。

由於許多成員國的配額已經嚴重不足，包括俄羅斯，從市場上撤出的實際石油數量將比目標數量為少。會後還宣布，OPEC+合作宣言延長至2023年底，此前原定於2022年後到期。

下一次OPEC+會議定於12月4日舉行，由每月一次的聚會改為每6個月召開一次。另外，由沙特阿拉伯和俄羅斯共同主持的9國聯合部長級監督委員會議現在將由每月改為每兩個月舉行一次。