鄭勤龍：恒指短期走勢仍偏淡

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山天大畜》變《地火明夷》之中，在易經，「山」為平地上高聳之物，難以攀越，而「地」則代表着地勢較低的位置，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍偏淡。

承接上文預示恒指短線走勢或先低後高及逐步回穩的《天山遯》變《天雷無妄》卦，恒指於(9月28日)在17,703點開市，當日大市開市後便開始大跌，至(10月3日)指數最低曾見16,906點，(10月5日)港股復市後狀態大勇，單日便急升了約千點，最高曾見16,164點，然而最後大市卻還是再度轉勢下跌，昨日大市下跌了384點，收報16,832點，可說是已應驗了預示指數在短期內的走勢或將先低後高，不過投資者如有意在現階段入市的話，也必須自行衡量好風險方為上策的「遯」卦和「無妄」卦卦象。

「大畜」卦的本意為大量的畜養，「畜」通「蓄」因此亦可引伸為積聚和儲蓄，《雜卦》曰:「大畜，時也。」，故此反映恒指短期內要向上面對的阻力並不輕。

《序卦傳》日：「晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷，夷者傷也。」大意是指過度的前進，必然會帶來傷害。若將其意象應用於恒指的走勢上，便可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在。

綜合以上的卦象和基本分析，恒指仍需要少許時間先作整固，因此在短期內指數或會忽上忽落，但相信目前恒指仍未有可作大幅上升的條件。

玄學金融家 鄭勤龍