道指升36點　紐油跌穿90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報113.28；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.1744；美元兌日圓突破146關口；歐元報0.9702，英鎊報1.0963。金價處1,664.86美元。布油報93.85美元，紐油報88.66美元。比特幣微跌，報1.9萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●金管局在紐約時段買入10.21億港元，沽出美元，周四(13日)本港銀行體系結餘將降至1,183.01億港元。

●道指收報29,239點，升36點或0.12%；標指收報3,588點，跌23點或0.65%；納指收報10,426點，跌115點或1.1%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報16,734點，跌98點或0.59%。

●即月恒生指數夜期收報16,700點，跌149點，低水132點，成交25,266張。

●紐約期油跌1.78美元或1.95%，收報每桶89.35美元；布蘭特期油跌1.9美元或1.97%，收報每桶94.29美元。

●紐約期金收報每安士1,686美元，升10.8美元或0.64%。

●英國富時100指數收報6,885點，跌74點或1.06%；德國DAX指數收報12,220點，跌52點或0.43%；法國CAC指數收報5,833點，跌7點或0.13%。

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