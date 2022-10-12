港股繼續尋底　騰訊失守250元創近4年新低

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數低見16,517點，再創11年新低。國企指數跌過百點，科技指數跌近百點，失守3,200點再創新低，主板成交220億港元。

大型科網股繼續領跌大市，騰訊跌穿250元，最新報248.6元，跌2.3%，創近4年新低。美團挫4.5%；百度跌3.9%；阿里巴巴跌3.7%；網易跌3.3%；小米集團跌2.5%；京東集團跌1.8%。

其他藍籌股普遍下跌，海底撈跌6.7%表現最差；藥明生物跌5.3%緊隨其後；碧桂園服務跌4.5%繼續尋底。重磅股則個別發展，滙豐控股及友邦保險跌0.9%及0.3%；中國移動逆市升0.8%，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股繼續尋底 阿里巴巴跌2% 滙豐偏軟

港股未擺脫弱勢，恒生指數開市跌74點或0.44%，報16,758點，再創11年新低；國企指數低開24點或0.42%，報5,705點；科技指數再創新低，開市27點或0.85%，報3,250點。

大型科網股普遍向下，阿里巴巴跌近2%；騰訊跌1.4%；百度跌2.8%；小米集團及網易跌0.2%。京東集團升0.1%；美團升0.2%。

金融股個別發展，招商銀行再跌1.8%；滙豐控股跌0.6%；香港交易所跌0.5%；工、中、建三大內銀股無起跌；友邦保險升0.1%；中國平安升0.8%。