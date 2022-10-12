【高盛推介】騰訊、美團連跌續創新低　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周四(6日)起連跌，近日接連失守250、260港元大關，周三(12日)最低見248元，繼周二(11日)再創3年新低。現報248.8元，跌約2.3%，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾10%。騰訊持續進行回購，自今年8月19日以來，騰訊共回購4,285萬股，涉資約126.7億元。

美團則於上周五(7日)起連跌，周三早段繼續下跌，最低見142元的5個月低位。現報143.9元，跌約5%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌近2成。

觀察個股輪證資金流向，美團及騰訊好倉於近期獲資金趁低吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約5,170萬及3,260萬，為同期第一及第二多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入騰訊，錄得約3.8億元資金淨買入。

就騰訊及美團均跌至低位，投資者在部署時應從風險角度出發，建議選擇貼價產品以控風險。貼價產品對沖值較高，較價外證更能緊貼正股升跌。

騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、行使價300元以下產品中，槓桿最高。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低街貨。

騰訊牛59986，收回價230元，行使價227.2元，換股比率500，實際槓桿10.8倍，高槓桿近牛。

騰訊牛61823，收回價200元，行使價197.2元，換股比率500，實際槓桿4.6倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.1倍，行使價240至280元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊熊53212，收回價280元，行使價283元，換股比率500，實際槓桿7.3倍，新上市貼熊。

美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿7倍，貼價、行使價180元以下產品中，開價窄兼高槓桿。

美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，熱門、低面值，可控制注碼。

美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.3倍，價外、低街貨。

美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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