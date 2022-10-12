【產經直播】科指3000點關恐不保？

至於外圍方面，英國養老基金瀕臨爆煲，英倫銀行重申如期本周五(14日)結束緊急買債計劃，會否觸發金融危機？演變雷曼事件翻版？

美股走勢亦偏弱，隔晚三大指數如坐過山車，中段雖曾扭轉跌勢轉升，但很快無以為繼，道指逾400點升幅近乎蒸發，收市最終僅升36點，納指則最傷跌逾1%。市場觀望明晚公布的美國9月消費者物價指數(CPI)，摩根大通發表報告指，一旦數據升幅比前值8.3%高，標指恐單日大跌5%，重磅數據出爐前先避避？

內地9月新增貸款2.47萬億元人民幣，遠高預期，但無助A股走勢。二十大會議本周末召開，市場之前對防疫政策放鬆的憧憬會否落空？屆時恐怕現新一輪沽壓？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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