羅兵咸永道：或有更多中資科企考慮來港上市

內地持續完善資本市場的註冊制度，而北交所的轉板制度落實，提升A股市場的吸引力。會計師行羅兵咸永道一份報告指出，A股市場仍然是中資科技、媒體及通訊(TMT)企業作為上市首選，而已上市的TMT企業，今年首季有9%選擇香港市場，佔比按年持平，惟至第二季降至零，全數選擇在A股上市。

為吸納尚未有盈利或收入的科技企業，本港計劃新增上市章節。羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒表示，不少客戶正關注此政策的進展，特別是對國際資本具需求的公司，相信當新章節正式實施，肯定會受企業青睞，惟要發展成「投資基金退出的主要渠道」，仍要的大環境配合及時間發展，正如允許尚未有盈利的生物科技企業上市一樣。

該行中國審計業務合夥人陳建孝指出，有關制度會吸引不少中資科技公司赴港上市集資，有助推動科技行業成長。

事實上，受累新冠肺炎疫情反覆及地緣政治緊張影響，今年上半年私募及創投(PE及VC)市場投資步伐顯著放緩，投資金額按年減少35.04%，投資數量亦按年下降7.64%。蔡指出，內地政府正穩步推進TMT行業發展政策，包括註冊制改革；支持人工智能、量子計自等高科技發展，看好內地資本市場將持續發展，並帶動TMT行業私募創投表現。

對於美國8月實施晶片與科學法案，陳坦言，或為中國半導體產業帶來壓力，將迫使國產替代進程加快，亦刺激市場發展，強調在中國政策支持下，TMT行業仍然受資本市場歡迎。