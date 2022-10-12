金杜律師事務所：美國出口管制新規影響深遠

美國商務部日前宣布了一系列針對中國的出口管制新規，內地金杜律師事務所發表報告指出，這是自2020年4月28日以來，對出口管理條例規模最大的一次修訂，對內地企業的影響也今超越當時，將進一步波及內地智能汽車、數據中心、雲端運算等相關領域。

金杜報告表示，新規不僅令中國本土企業難以獲得相關資源，美國商務部也可以透過許可證逐案審查的行動，限制半導體相關的外商公司對中國境內的投資、產能擴張。另外，新規對上游供應亦構成一定影響，沒有在內地設廠的半導體公司，在現有半導體供應鏈模式下，尋求海外廠代工高效能晶片晶圓的能力也將受到嚴格限制。

金杜報告表示，在相關規範下，即使中國境內半導體廠不生產先進晶片，但只要相關製程能力滿足最終用戶、用途所限制的先進製程標準，也將受到新規限制。其影響力將遠遠超過先進晶片的範疇，將大大影響中國半導體廠提升製程能力。

報告最後提到，根據近期美國立法規劃來看，這次的出口管制絕對不會是華府對中國產業的最後一擊。半導體產業鏈相關企業要如何平衡海外業務和中國國內業務的佈局，以及人員調配在未來可能將成為極為緊迫的問題。