交投大跌！港上季物業辣招稅收僅12.5億元　按季跌30%

經濟不穩，樓市交投大跌，政府辣招稅收大減。根據稅務局資料，今年第三季各項物業辣招稅收僅約12.5億港元，按季急跌近30%，料為2014年第三季起，上述各種稅項開始徵收後的紀錄新低。而上季涉及辣招稅的物業成交僅約657宗，同創新低，按季跌約22.8%。

香港仍未通關，樓市過缺少海外及內地買家入市，上季買家印花稅金額(BSD)僅約3.036億元，料創有紀錄新低，按季跌約25.1%，涉及住宅成交僅約100宗，按季勁減約32.9%，宗數料同屬新低。

而同期需付15%新住宅從價印花稅及工商物業雙倍印花稅(追收個案)同時急跌，第三季稅額錄約9.07億元，創歷來新低，按季少約31.7%，當中單是住宅稅款佔約9.04億元，涉及住宅成交宗數約506宗，按季少約20%。

第三季須付額外印花稅(SSD)住宅成交錄約50宗，按季減少約15宗或約23.1%，相關稅收約3,921.2萬元，按季減少約17.7%。

此外，若單計9月份，各項物業辣招稅收金額共約4.63億元，按月增約35.3%，涉及物業成交約202宗，按月減少約16.5%。