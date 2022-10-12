【高盛推介】友邦逆市彈　滙豐落後創1年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(12日)早段低見66.6港元後逆市反彈，現報67.85元，升約0.8%。有券商對港股未來12個月前景持謹慎樂觀態度，及料明年上半年後風險偏好將再次回升。該行將友邦列為港股首選股之一。

另一方面，滙豐控股周二(11日)失守40元水平，周三早段繼續下跌，最低見38.5元，繼周二再創1年新低。現報38.6元，跌約2.8%。

觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於周二獲資金轉向流入，有約60萬元。滙控好倉於上周四(6日)至本周二皆錄得資金流入，合共約580萬元。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。

友邦牛61882，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿7.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。

友邦沽26360，行使價57.75元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、低街貨。

友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿8.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

滙豐購26230，行使價44.93元，2023年3月27日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。

滙豐購26228，行使價40.65元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.7倍，長期。

滙豐牛51934，收回價35元，行使價34元，換股比率100，實際槓桿7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐沽26142，行使價35.33元，2023年3月22日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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