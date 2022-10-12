ING銀行：內地或續增政府開支以保經濟軟著陸

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表最新報告指，9月中國新增貸款和政府發債均錄得大幅增長，奠定今年第四季的趨勢。9月的人民幣新增貸款增加2.47萬億人民幣(下同)，幾乎是8月份的兩倍。與此同時，社會融資總量由8月份的2.43萬億元躍升至3.53萬億元。

彭指，內地比市場預期快的貸款增長出乎意料。雖然經濟活動在稍微放寬的新冠疫情措施下略有回升，但貸款需求應已減弱。人民銀行並沒有提供有關貸款去向的詳情。

值得一提的是，社會融資總量中政府債券淨發行量急速上升，將有助有資金壓力的地方政府推動完成未完工的住宅項目，實現今年基礎設施投資的目標。該行亦相信，一部分資金將繼續用於進行新冠病毒測試。如果今年政府發債所獲的資金在年內全部用完，將以政府支出形式支持GDP增長。

這也意味財政赤字佔GDP的百分比應在9月份急劇上升至超過5.3%，預計財政赤字佔GDP的百分比到今年年底有機會升至6至7%。

該行預計今年餘下時間，新增貸款和政府發債增長的趨勢將會繼續。在持續的疫情防控措施、房地產危機及外需減弱影響下，內地經濟依然疲弱。政府應繼續增加開支，以提供足夠的就業穩定性以確保經濟軟著陸。