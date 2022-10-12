道期升80點　比特幣企1.9萬美元

美匯指數企穩113水平；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1734；美元兌日圓報146.23；歐元處0.9711；英鎊報1.0974。金價報1,670美元。布油報94.63美元，紐油報89.51美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨升80點。

●市後關注點

-20:30 美國9月生產物價指數(PPI)

●美國經濟：

-耶倫：美國金融市場運行良好。

-聯儲官員：美通脹未受控，需要進一步加息。

-達利奧警告經濟面臨「完美風暴」，收水釀成大倒退。

●傳英倫銀行或延長緊急買債計劃，鎊匯彈上1.1水平。

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●南韓央行加息0.5厘，符預期。

●圓匯跌穿146關續創24年新低，每百日圓兌5.38港元。

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