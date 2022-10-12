道期升80點 比特幣企1.9萬美元
2022年10月12日 16:18
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美匯指數企穩113水平；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1734；美元兌日圓報146.23；歐元處0.9711；英鎊報1.0974。金價報1,670美元。布油報94.63美元，紐油報89.51美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨升80點。
●市後關注點
-20:30 美國9月生產物價指數(PPI)
●港股跌勢未止，恒生指數全日收報16,701點，跌131點或0.78%，連跌5日。國企指數收報5,692點，跌37點或0.65%，科技指數再創新低，收報3,269點，跌8點或0.27%，主板成交1,128億港元。騰訊一度跌穿250元，全日收報253.6元，跌0.39%。https://bit.ly/3T7pmLy
●滬綜指高收1.5%收復三千關，金融及地產股揚升。https://bit.ly/3EIjxQm
●美國經濟：
-耶倫：美國金融市場運行良好。
-聯儲官員：美通脹未受控，需要進一步加息。
-達利奧警告經濟面臨「完美風暴」，收水釀成大倒退。
●傳英倫銀行或延長緊急買債計劃，鎊匯彈上1.1水平。
I●NG銀行：內地或續增政府開支以保經濟軟着陸。
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●墨西哥啟動石油對沖計劃，以鎖定2023年石油收入。
●亞馬遜擬關閉倉庫機器人初創公司Canvas。
●南韓央行加息0.5厘，符預期。
●圓匯跌穿146關續創24年新低，每百日圓兌5.38港元。
●交投大跌！港上季物業辣招稅收僅12.5億元，按季跌30%。