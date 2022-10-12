【產經直播】港股萬七關得而復失 仲要繼續跌？
2022年10月12日 16:38
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隔晚美股個別發展，而港股周三(12日)亦反覆下跌，低開74點後持續下跌，低見16,438點，午後一度掉頭向上，最多升208點，高見17,040點，不過升勢無以為繼，收市跌131點，報16,701點，萬七關得而復失，成交1,128億元。恒指一度倒升，有咩啟示？另外，美國於周四(13日)晚將公布9月份通脹數據，加上港匯偏弱等因素，港股短期仍然受壓？
英國消息多籮籮，英倫銀行重申周末前結束緊急救市行動，市場憂慮金融市場可能再出現動盪，不過又有傳英倫銀行行長私下向銀行暗示，會擴大購債規模，消息刺激英鎊兌美元匯價一度重上1.1水平，英國重資產股滙控(00005)跌2%，而長和(00001)則反覆跌1%，這類英國風眼股不宜跟車太貼？
ATMXJ走勢亦反覆，當中騰訊(00700)一度失守250元，創近4年低位，收市偏軟跌0.3%，報253.6元，在美國債息仍然居高不下下，科網股仍然要慎防接飛刀？
另一邊廂，舜宇光學(02382)公布9月手機鏡頭出貨量按年下跌近28%，但按月則微升3%，股價收市靠穩，報73.7元。有「最強蘋果分析師」料美國蘋果公司最快3年會將旗下產品去中國化，加上舜宇形容現時智能手機市場需求較底下，手機需求「手機孖寶」要放埋一邊？
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