【產經直播】港股萬七關得而復失　仲要繼續跌？

隔晚美股個別發展，而港股周三(12日)亦反覆下跌，低開74點後持續下跌，低見16,438點，午後一度掉頭向上，最多升208點，高見17,040點，不過升勢無以為繼，收市跌131點，報16,701點，萬七關得而復失，成交1,128億元。恒指一度倒升，有咩啟示？另外，美國於周四(13日)晚將公布9月份通脹數據，加上港匯偏弱等因素，港股短期仍然受壓？

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