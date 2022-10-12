高力料今年住宅樓價跌幅達12%　細單位首當其衝

高力周三(12日)發布的《2022第三季房地產市場報告》指出，美國加息，令按揭息口及置業人士的最低收入要求提高，對本港住宅市場構成壓力，置業人士都預期私人樓宇的價格會因而下調。由於買賣雙方價格期望差距擴大，導致今年第二季二手住宅市場的成交量按年下挫32.3%。

而第三季則錄得的2,823宗二手住宅交易，反映業主已開始接受新的價格期望，並降低叫價，此趨勢在400方呎以下的小型單位最為明顯，當中以超過折讓5至20%的價格售出的成交個案，佔比上升約26%。

該行亞洲區估價及諮詢服務行政董事周若瑜說，根據土地註冊處的統計資料，2019年社會事件及2020年新冠疫情爆發之前，在需要繳納住宅物業買家印花稅的人士中，非香港永久性居民只佔約5.7%，故預計開放邊境未必能夠扭轉住宅價格的跌勢，未來六個月的住宅價格調整步伐或會加快。預計今年樓價將進一步按年跌約10至12%，而小型單位可能會首當其衝。

另外，甲級寫字樓方面，該報告亦指出，成本優化依然是企業跨區搬遷的主要考慮因素，今年第三季香港整體甲級寫字樓租金按季下跌約1.5%，當中，港島區灣仔及銅鑼灣租金持續向下調整，按季下調約2.4%，而九龍東和西九龍的租金則分別按季微升約0.9%及0.4%。

而第三季租賃活動回升，港島東及九龍東的3座新寫字樓相繼於同一季投入市場，令市場新落成總寫字樓淨樓面面積達約180萬方呎，整體空置率攀升至約12.6%。該行香港商業物業服務行政董事林子明指出，政府9月下旬取消強制酒店檢疫及放寬入境檢疫措施，有助帶動跨國公司對寫字樓的租賃需求，故預計到2022年底，甲級寫字樓租金將相對穩定，

該行香港資本市場及投資服務主管翟聰則指，隨着隔離措施逐步放寬，本港商舖資產對投資者更具吸引力，民生商場可以提供穩定的收入來源，而當邊境重開時，核心區的一線街舖則會有強勁的升值潛力。

高力香港研究部主管李婉茵認為，隨著本港走出第5波疫情陰霾，寫字樓租賃市場氣氛見好轉，惟由於不少甲級寫字樓陸續落成，整體空置率因新供應增加而推高。另外，美國加息對投資和住宅市場的影響較大，而隨著酒店隔離政策取消後，料投資需求將回升，住宅樓價將繼續下跌。