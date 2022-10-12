錦田北PARK YOHO Bologna上載樓書　明日公開現樓示範單位

陳氏指，上述示範單位包括一房及兩房間隔，其中一個連同裝修。項目預計下周開價，及後將會對公眾開放示範單位。

據樓書顯示，該盤採單幢設計，樓高14層，劃分為8A座及8B座兩翼，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎257至1,155方呎。

當中，全盤面積最細單位包括8A座1樓D室，屬平台房特色戶，實用面積257方呎，連102方呎平台。至於，全盤面積最大的單位為8A座17樓A室，屬連天台特色戶，實用面積1,155方呎，四房間隔，連1,067方呎天台及51方呎平台。該期數項目提供33個住宅停車位。

陳漢麟指，項目內設私人濕地公園，約19分鐘的車程內可達皇崗及深圳灣口岸。

資料顯示，整個PARK YOHO系列項目分7期發展，由31座住宅大樓組成，提供3,124伙。而是次推出的期數，為系列壓軸一期，涉及其中1座住宅大樓。