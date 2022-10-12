仲量聯行倡政府撤辣稅　慎防負資產個案回升

仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市剛踏入跌市，未來逆市料將持續，儘管樓價不會斷崖式下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下，香港樓市於1999至2003年經歷的漫長下行周期大有機會重演，期間樓價累積跌幅高達約45.5%。

他又指，若冷卻樓市措施於全球經濟下行及政局動盪下仍然維持，樓價跌勢將加劇，負資產宗數將會急增，所以政府現應開始考慮撤走懲罰性印花稅，以避免負資產個案再次成為香港的社會問題，樓價下跌發展商投地將更保守，賣地收入將受影響。

他認為，政府撤回買家印花稅，避免發展商因息口上升及要繳付買家印花稅而放慢舊樓重建步伐，額外印花稅則需要調整，買家出售獲利才需要繳交，避免蝕讓賣樓的業主要蒙受雙重損失。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，樓價已累積下跌近10%，近年以9成按揭購買新盤單位的買家將首當其衝，承受最大風險，若樓價再跌穿10%，負資產個案將會飆升。雖然現時負資產個案仍屬低位，但此局面可急速變化，正如2016年負資產個案便於6個月內由0宗急升至1,432宗。

他補充，面對本地經濟增長乏力、人口減少、加息及股市表現欠佳的多項因素，住宅市場將無可避免要面對另一浪的價格調整，政府應考慮撤回懲罰性印花稅，畢竟負資產個案回升最終將打擊經濟。

該行指出，今年首9個月，平均每月僅錄約4,100宗住宅買賣，較2013年政府推出雙倍印花稅後，平均每月僅4,200宗成交的低位更少。該行中小型住宅樓價指數顯示，同期樓價亦已下跌逾7%，預期全年將跌10%。豪宅市場方面，今年首9個月平均每季僅錄得500宗2,000萬元以上的豪宅成交，較去年平均每季錄1,100宗減少約55%，名時較過去五年平均每季的成交宗數少約40%。