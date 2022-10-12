中銀高耀豪：第四季投資者需持續控制投資組合波幅

隨着聯儲局上月表示繼續以先對抗通脹為首要任務，市場預期美息將持續上漲，使反映大市氣氛的標指於9月份下調超過9%。中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪指出，參考標指過去30年的歷史表現，第四季是平均表現最好的季度，而其中亦只有6年的第四季錄得負回報；雖然今年首三季標指均錄得跌幅，但過去30年中只有1年錄得連續四季負回報的情況，所以第四季投資市場存在季節性優勢。可是在各地「寧要衰退，莫要通脹」的加息步伐下，市場隱含波幅仍然不可忽視，重點是投資者需持續控制投資組合波幅。

隨着聯儲局進一步加息，企業盈利將會受壓而抬高估值，使股價再度受壓。盈利雖然重要，但假若有迹象顯示美聯儲加息將見頂，股市受到宏觀氣氛的影響將大於盈利，相信市場仍要等待新的就業與通脹數據以作判斷，只是數據若然比預期中強勁，則會拖累大市表現。

在投資策略方面，高耀豪認為，目前要了解四個市場情景對資產類別的影響，分別是：一，通脹繼續升溫，央行加快加息；二，經濟淺層衰退，央行開始減息；三，通脹 回軟但維持高位；四，嚴重經濟衰退出現。

他相信目前市場正處於情景一之內，當利率預期見頂之後，就較大機會再次面對第二或第三個情景，這幾個情景將會繼續以混合模式出現，而非階段式脫離。於第二及第三個情景下，在欠缺深層的衰退調節供求，對股票市場的影響或會小於歷史表現，但由於央行未能放鬆銀根，預期股市難以正式回歸牛市。不過，在這種情況下，債券對沖及收息功能應回復到一定程度，使資產配置效果得 到一些修復。在市場非處於上升趨勢時，投資者就更需要在適當時機下增持或減持配置 地區及資產，始能達到戰術性配置的效果。

股票方面，應同時部署增長與價值型板塊。在利率將隨通脹而改變的背景下，投資者應同時部署增長與價值型板塊，在目前利率上升的背景應利好價值型板塊的中線相對表現，但假如出現6至7月期間債息因加息預期見頂而回吐的情況，增長板塊將有較好表現。

而固定收益方面，高認為宜採取靈活債券配置策略。目前高評級債券利率仍有上行壓力，當美國10年債息已經上升至4%並且升幅已與通脹預期接軌後，相信最大的調整期已過去，由於通脹與利率仍然存在變數，故此繼續維持整體應採取靈活策略配置債券的建議。

商品方面，他預期黃金處於築底階段，而油價將於低位寬幅波動。美聯儲升息週期對黃金帶來壓力，目前美聯儲雖仍具空間加息，但加息幅度可能將於季內下降並更依賴數據來決定，這將使黃金價格受惠於真實利率下降而築底反彈。相信因美聯儲難以減息， 因此不能刺激黃金出現超級牛市。油價方面，目前已進入經濟後週期，央行加快加息將會導致市場憂慮衰退而影響需求，原油價格因此面對下行壓力。

假若經濟最後沒有進入深層衰退，油價下跌反而影響了供應，加上油組及其他產油國宣布大幅減產將支持油價，供求失衡下最終仍會使油價反彈，然而在經濟衰退風險下，預期油價將出現較大的波幅。

外匯方面，預期美元於季內維持偏強的方向。美國加息步伐仍然比其他地區快，使 美元存在息差的優勢；另一方面，歐洲及英國經濟衰退的憂慮，以及日央行貨幣政策與 美聯儲背馳，均使資金持續流入美元而對美元帶來支持，延續今年美元微笑式走勢。惟需注意，季內美國通脹仍有回軟可能，當美國通脹回軟將使市場對美國加息預期退減，於季內對美元帶來影響。