金管阮國恒：香港在數據分析、科技等面對人才挑戰

本港嚴格的防疫政策為人詬病，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，港府早前已放寬入境隔離政策，強調香港已重返市場，為金融科技市場做好了準備，並已形成金融科技生態系統。

他指，目前有逾600家金融科技公司在香港營運，並涵蓋許多不同的技術，包括大數據(Big Data)、人工智能(AI)、區塊鏈、InsurTech(保險科技)、RegTech(監管科技)、CreditTech(信貸科技術)和WealthTech(財富管理科技)，且具應用和商業化可能性。

他提到，金融科技不單是應用最先進的技術來開發新的金融服務和產品，同時提升營運效率，重塑金融服務，重申港府非常重視創新科技發展，會繼續與金融監管機構、金融機構和業界合作，制定促進金融科技發展和培育人才的措施，現正積極發展金融科技從業人員資格框架認可的專業資格，促進金融人士的專業發展，並豐富本地金融科技人才庫。

他指出，港府自2021年起推出「拍住上」資助計劃，已有超過90個項目獲批，超過70間金融科技公司和金融機構受惠，故9月新一輪計劃覆藝範圍擴大，除了為金融機構，亦為研究機構提供資金，而每個獲批項目的補貼也增加至15萬元，最高可達40萬元。

另外，為加深金融從業者對金融科技的理解，於 2020 年推出金融從業者金融科技培訓計劃，為金融從業者提供一系列金融科技相關科目的培訓課程，有超過1,200名金融從業者參與，而新一輪計劃已於2月開始，並有逾2000人受惠。

出席同一活動的香港金融管理局副總裁阮國恒坦言，本港面對人才挑戰，尤其是數據分析、科技等方面。

他指，近年香港與內地建立多項互聯互通制度，有助促進資本流動。儘管疫情限制出行，但銀行界仍有透過應用科技發展業務。