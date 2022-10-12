【移英注意】英新政府執政能力受質疑　金融動盪停不了

在英國經濟表現不濟、鎊匯跌跌不休、通脹危機難以擺脫之際，英倫銀行竟然上演一場「彈出彈入」的「公關災難」。外媒周三引述消息指，英倫銀行私下向銀行家暗示，準備將緊急買債計劃延長，消息一度刺激英鎊兌美元一度升上1.1180。不過，該行隨後澄清，緊急買債計劃會照原計劃在周五完結，拖累英鎊匯價即時出現回吐至1.0922，反映英國新政府的管治水平差劣，弄致市場訊息混亂。難怪美資大行摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)也忍不住批評，英國新政府一上場就經濟動盪，應接受質疑和作出檢討。

香港時間周三早上，英媒引述數名聽取過英央行簡報的銀行界人士表示，官員關注協助退休基金管理風險的負債驅動型投資(Liability Driven Investment，即LDI)經紀，能否取得足夠現金，以在退休基金被追孖展(追繳保證金，Margin Call)時提供協助。英倫銀行代表更知會銀行，如果市場有需要，已準備好在周五期限之後繼續購債，甚至可能擴大購買國債規模。

此前即周二，英倫銀行行長貝利才公布，周五之前完成緊急買債計劃，意味退休基金經理要在周五前完成執倉，特別是衍生產品的倉位。至於英國退休基金需要多少錢補足保證金，分析估計至少要3,200億英鎊(約2.77萬億港元)。Lanschot Kempen主管Nikesh Patel推算，英國國債孳息率每升一厘，退休基金則需要補繳1,600億英鎊(約1.38萬億港元)作為擔保。

退休基金過去半個月大賣英國國債和企業債籌錢，如今只剩兩日時間「清洗太平地」，市場估計肯定還沒籌到足夠資金，恐怕要繼續賤賣資產。業界之前敦促央行將計劃延長至本月底，惟貝利強調，買債計劃屬央行金融穩定行動一部分，並非貨幣政策工具，因此只屬暫時性。

加皇銀行(RBC)資本市場經濟學家Peter Schaffrik坦言，英倫銀行別無選擇，只能繼續支持英國國債，並延後量化緊縮，對央行來說，金融穩定的重要性高於所有其他目標。因為買債是量化寬鬆的舉措，與英倫銀行的緊縮政策背道而馳。

同一時間，英國正面臨衰退危機，英國經濟活動在8月份意外萎縮，產出按月減少0.3%，主要因為製造業下滑所致。專家學者分析，數據下降表示經濟或將開始衰退，可能至少持續到2023年初左右。是過去三個月來第二次。在最新數據中，只有建築業錄得增長，製造業下降1.6%，服務業減少0.1%，整體生產下滑1.8%。英國要避免第3季經濟零增長，英國9月GDP要至少達到1.1%。惟上月英女王葬禮多出幾天假期，各行業生產未必追得上。