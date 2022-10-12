二手樓單日錄至少10宗蝕讓　元朗兩房戶3年貶11%

二手蝕讓潮日趨嚴峻，今日(12日)單日市場現至少約10宗帳蝕個案，包括元朗好順利大廈兩房單位，減價至420萬元沽出，較約3年前購入價帳面貶值約11%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣盧聖鋒表示，西環兆宜大廈中層E室，實用面積約334方呎，兩房間隔，外望維港海景，叫價約508萬元放售，雙方議價後累減約40萬元，以約468萬元成交，呎價約14,012元。

●中原譚嘉良透露，新一份施政報告快將公布，市場估計會有利好經濟及樓市措施推出，部分買家加快入市。最近中上環及西半山二手市場氣氛相比前兩個月明顯改善，不少買家回流市場物色筍盤，進取鋤價。

中原譚嘉良指，上環尚賢居中層A室，實用面積約565方呎，兩房間隔，開價1,400萬元，減價72萬元，獲用家以1,328萬元購入上車，呎價約23,504元，較銀行估價低約22萬元或1.6%，原業主於2011年以1,332萬元一手買入，帳面微蝕4萬元。

●中原馮子進透露，灣仔愛群閣高層E室，實用面積約629方呎，兩房間隔，以925萬元易手，呎價約14,706元，較今年1月同類型單位市價回落約1成，回到2018年水平，新買家屬於區內租客。

●世紀21北山嚴智贇指，北角丹拿道丹拿花園5座低層H室，實用面積約683方呎，套三房間隔，望街景，成交價約1,080萬元易手，呎價約15,813元，新買家為區外換樓客。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨3座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，享山景，叫價約770萬元，因應市況下調價錢，最終以約590萬元易手，呎價約15,090元，新買家為區內分支家庭客，已睇樓多年，見近期樓價高位回落趁機入市。

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九龍區

●美聯黃育強表示，荔枝角昇悅居8座中層E室，實用面積約491方呎，兩房間隔，吸引區內客斥資767萬元承接，據悉較原叫價783萬元，調減16萬元，呎價約15,621元。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣碧海藍天2座高層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，日前以778萬元沽出，呎價約15,685元，原業主於2009年7月以約366萬元購入，持貨約13年帳面獲利約412萬元，物業升值約1.1倍。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園13座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以480萬元易手，呎價約9,917元，原業主早於1998年11月以159萬元購入，持貨約24年帳面獲利321萬元。

●香港置業張仲賢表示，大角咀港灣豪庭7座高層D室，望維港海景，實用面積約371方呎，兩房間隔，以698萬元放盤約兩個多月後，獲區內客接洽，減價48萬元，以約650萬元成交，呎價約12,059元，新買家為自住客。

●中原張仲偉指，九龍塘又一村富麗苑中層B室，實用面積約850方呎，套三房間隔，連同一個車位以1,550萬元易手，呎價約18,235元，新買家為同區分支家庭客，原業主於2015年5月以1,460萬元買入，持貨7年多帳面只獲利90萬元。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城10暫錄6宗買賣，屋苑27座高層一伙天台特色戶，實用面積約517方呎，兩房間隔，獲用家以728萬元承接，呎價約14,081元。

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新界區

●中原王勤學指，元朗區10月暫只錄得20多宗二手買賣，包括好順利大廈2座高層A室，實用面積約356方呎，兩房間隔，減價12萬元，獲上車客以420萬元承接，呎價約11,798元，原業主於2019年3月以473萬元買入，持貨3年帳面蝕53萬元或約11%。

●美聯徐君寶稱，元朗原築5座中層G室，實用面積約814方呎，套三房連士多房間隔，原業主移民，故一減再減，終以678萬元獲用家承接，比同類型單位低約兩成，呎價約8,329元。

●中原柯勇指，將軍澳中心9座高層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以670萬元成交，呎價約16,502元，原業主於2003年8月以142萬元入市，持貨約19年帳面獲利528萬元，單位升值約3.7倍。

●中原黃仕斌稱，將軍澳維景灣畔11座中層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望園景，最初開價968萬元，最終累減115萬元，以853萬元售出，呎價約15,709元。

●香港置業唐荣花表示，將軍澳日出康城LP6第1座低層F室，實用面積約519方呎，兩房間隔，放盤約1年後，獲區外客接洽，累減約180萬元，以約800萬元成交，呎價約15,414，原業主於2018年10月以約718.9萬元購入，持貨約4年帳面賺約81.1萬元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城10月暫錄3宗買賣，屋苑F座低層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，議價後以555萬元易手，呎價約16,420元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區10月暫錄約29宗二手買賣，按月升約26%，薈朗2座低層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，開價約350萬元，議價後以325萬元易手，呎價約13,655元，原業主於2016年以326.6萬元購入，帳面蝕讓約1.6萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山薈朗1座高層A7室，實用面積約293方呎，一房間隔，望山景，開價518萬元，放盤5個月，減價12萬，獲買家以506萬元承接，呎價約17,270元。

●中原侯惠良稱，大圍區10月至暫錄約8宗二手買賣，名城1座北翼中層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，年初放盤時開價約1,250萬元，以1,220萬元易手，呎價約15,541元，原業主於2019年以1,300萬元購入，約3年帳蝕約80萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑A座高層3室，實用面積約449方呎，兩房間隔，原先在已補價自由市場叫價638萬元，放盤9個月，減價108萬元，減幅近17%，終以530萬元沽出，呎價約11,804元。

●中原吳日榮透露，大埔白石角天鑽7座低層H室三房戶，實用面積約617方呎，三房間隔，7月開價約900萬元，8月減至800萬元，原業主已移民，願擴大議幅，終售710萬元，累減190萬元，呎價約11,507元，原業主持貨約3年，帳面蝕讓約66萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺居屋昌盛苑C座中層3室，實用面積約650方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約550萬元，議價後以503萬元易手，呎價約7,738元，新買家為用家。

●祥益陳秀春表示，屯門居屋兆隆苑低層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，累減22萬元，區內客於已補價自由市場以346萬 購入自住，呎價約7,810元。

●美聯梁浩文透露，屯門海典軒1座中高層H室，實用面積約457方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，見轉手已有獲利，以640.8萬元沽出，呎價約14,022元，原業主於2010年10月以237.5萬元購入，持貨逾12年帳面獲利403.3萬元。

●中原伍潔玲表示，荃灣區10月累錄約30宗二手買賣，其中全‧城滙3座高層B室，實用面積約536方呎，大兩房間隔，享內園景致，叫價1,030萬元，累減80萬元，至950萬元沽出，呎價約17,724元，新買家為一對從事醫護的新婚夫婦。

●中原黃俊傑稱，青衣盈翠半島12座高層C室，實用面積約659方呎，套三房間隔，向內園，今年7月將單位以1,100萬元放售，減至1052萬元即獲區內兩房單位業主購入，呎價約15,964元，較同類型單位今年高位低約兩成。

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