美股全線向上　百事公司績後升逾4%

上月美國出廠物價有降溫迹象，再惹市場憂慮美國聯儲局或將大手加息，道指周三(12日)早段跌100點，至29,138點；標指跌12點，至3,576點；以科技股為主的納指跌26點，至10,399點。

反映上游企業成本的美國生產物價指數(PPI)9月按年漲8.5%，高過預期，惟增幅較8月縮細0.2個百分點；撇除能源和食品後的核心PPI，按年漲幅微縮至7.2%，略低過預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報16,690點，跌35點，低水11點。

美國將在未來數月陷入衰退的警號不絕於耳，惟財長耶倫仍對當地經濟感到樂觀。她表示，在能源價格上升、變種病毒肆虐，以及俄烏戰事下，美國經濟已經做得「非常好」；經濟在強勁復甦後增長放緩是意料中事，近期的就業數據反映經濟仍「極具韌性」。

通脹對企業業績和消費者購買力影響成焦點所在，百事公司率先拉開業績期序幕，截至9月3日止第三財季收入按年增長8.82%至219.71億美元，主因透過加價成功抵銷成本上升壓力，期內純利按年增長21.49%至27.02億美元；經調整每股盈利1.97美元，與收入均高過預期。該企將本財政年度撇除併購因素的內生收入增長指引，上調兩個百分點至12%，不計匯率變動的每股核心盈利增長指引亦調高兩個百分點至10%，百事股價升4.02%。

Facebook母公司Meta宣布，將推出新虛擬實境(VR)頭盔「the Quest Pro」，作價1,499美元，比目前「The Quest 2」頭盔高出近4倍，兩代的差異包括新一代具混合實境(MR)功能，創始人兼行政總裁朱克伯格形容MR將是虛擬實現(VR)發展「重要的下一步」，分析料新一代頭盔價格受眾相比大眾市場，更適合高端、專業「發燒友」，以及潛在企業用戶，其股價升0.63%。