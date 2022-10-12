樓價急跌「回到過去」 上環兩房戶揸11年都要蝕離場

二手樓價繼續沉淪，過往港島物業最為保值，跌市下樓價「回到過去」。上環尚賢居兩房戶，近日成交價跌穿11年前一手購入價，帳面再低約4萬元。中原譚嘉良指，上環尚賢居中層A室，實用面積約565方呎，減價72萬元，獲用家以1,328萬元買入上車，呎價約23,504元，較銀行估價低約22萬元，原業主於2011年以1,332萬元一手買入。

該行馮子進亦指，灣仔愛群閣高層E室兩房戶，實用面積約629方呎，區內租客以925萬元購入，呎價約14,706元，較今年1月同類型單位價錢跌價約一成，返回4年前水平。

淡市下中上價物業業主都「要錢唔要貨」。該行陳維進透露，新蒲崗譽·港灣1A座中低層四房雙套樓王，實用面積約1,596方呎，為求套現，劈價782萬元，以2,518萬元成交，呎價約15,777元。原業主早於2012年購入，帳面賺不足20萬元，料需蝕使費。

市場周三單日湧現約10宗帳蝕個案，不少為藍籌盤。美聯林浩德稱，將軍澳新都城1期5座低層G室套三房戶，實用面積約701方呎，於9月放盤，累減130萬元，以820萬元售出，呎價約11,698元，呎價重返2017年初。原業主2018年底以900萬元購入單位，帳面虧損80萬元，連使費料蝕約131萬元。

沙田第一城本月錄至少3宗蝕賣。中原黎宗文指，屋苑24座高層B室三房戶，累減224萬元，剛售626萬元，約5年帳面貶值約66.8萬元。消息稱，九龍灣德福花園M座單位，剛以610萬元沽，呎價11,914元，較約3年購入價，帳面低近100萬元。

此外，荃灣荃德花園業主蝕沽辣招貨。美聯鍾家豪表示，該盤A座中層B室，去年4月以488萬元購入，現以457萬元易手，帳蝕31萬元，連額外印花稅及使費料損失近百萬元。