新盤UPDATES：錦田北項目明日推現樓示位
2022年10月12日 22:01
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積極籌備開售的元朗錦田北項目，頻頻作軟銷。發展商預告，4個現樓示範單位將於明日曝光。與此同時，有市區新盤增設長成交期的付款計劃吸客。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna預告示範單位明日曝光
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周三(12日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤將於明日開放4個現樓示範單位予傳媒預覽。上述示範單位包括一房及兩房間隔，其中一個連同裝修。項目預計下周開價，及後將會對公眾開放示範單位。
據樓書顯示，該盤採單幢設計，樓高14層，劃分為8A座及8B座兩翼，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎257至1,155方呎。當中，全盤面積最細單位包括8A座1樓D室，屬平台房特色戶，實用面積257方呎，連102方呎平台。
●旺角利奧坊‧凱岸增長成交期
有市區現樓項目增設長成交期吸引買家。恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周三(12日)修改價單，將原本有的360日付款計劃，改為720日，提供的折扣亦由依照售價減5%，改至最新的照售價減7%。
同時，項目上載最新銷售安排，落實周日(16日)以先到先得形式發售4伙。包括3伙一房及1伙兩房單位。當中，入場戶為1座15樓K室，一房間隔，按該單位享有最高20.75%折扣計，折實價約644.7萬元，折實呎價約23,191元。
●啟德嘉峯匯三房1,960萬元沽
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周三(12日)沽出2A座29樓B室，實用面積765方呎，採三房連工作間隔，成交價為1,960萬元，呎價約25,621元。資料顯示，項目至今累售約993伙，佔全盤1,006伙約99%。
●屯門御海灣II兩房售938萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，最新錄得1座28樓E室的成交，實用面積448方呎，兩房間隔，成交價為938.55萬元，呎價約20,950元。
●旺角雋薈累沽72伙開放式戶 佔全盤六成
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展、主打開放式戶的旺角雋薈，周三(12日)錄得本月首宗成交，項目的11樓F室，實用面積193方呎，開放式房間隔，成交價為447.6萬元，呎價約23,192元。資料顯示，該盤自今年1月初搶閘開售，至今累計沽出72伙，佔全盤120伙的六成，套現逾3.1億元。
●元朗Grand YOHO周日招標推售1伙四房戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO，最新上載銷售安排，落實周日(16日)起招標發售第5座40樓C室，實用面積1,185方呎，四房連儲物室間隔。招標期由今年10月16日起至2023年3月31日。