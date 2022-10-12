新盤UPDATES：錦田北項目明日推現樓示位

積極籌備開售的元朗錦田北項目，頻頻作軟銷。發展商預告，4個現樓示範單位將於明日曝光。與此同時，有市區新盤增設長成交期的付款計劃吸客。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna預告示範單位明日曝光

據樓書顯示，該盤採單幢設計，樓高14層，劃分為8A座及8B座兩翼，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎257至1,155方呎。當中，全盤面積最細單位包括8A座1樓D室，屬平台房特色戶，實用面積257方呎，連102方呎平台。

●旺角利奧坊‧凱岸增長成交期

同時，項目上載最新銷售安排，落實周日(16日)以先到先得形式發售4伙。包括3伙一房及1伙兩房單位。當中，入場戶為1座15樓K室，一房間隔，按該單位享有最高20.75%折扣計，折實價約644.7萬元，折實呎價約23,191元。

●啟德嘉峯匯三房1,960萬元沽

●屯門御海灣II兩房售938萬元

●旺角雋薈累沽72伙開放式戶 佔全盤六成

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展、主打開放式戶的旺角雋薈，周三(12日)錄得本月首宗成交，項目的11樓F室，實用面積193方呎，開放式房間隔，成交價為447.6萬元，呎價約23,192元。資料顯示，該盤自今年1月初搶閘開售，至今累計沽出72伙，佔全盤120伙的六成，套現逾3.1億元。

●元朗Grand YOHO周日招標推售1伙四房戶