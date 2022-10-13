調查：美國富有千禧世代對股票失信心　轉投…

美國銀行收集1,052名受訪者調查發現，在美國富有的年輕人已對透過股市賺錢失去信心，這些年輕人更多地傾向投資加密貨幣、房地產以及私募股權。

外媒報道，這群年齡21至42歲，資產至少超過300萬美元(約2,355萬港元)的受訪者中，只有4分之1人的投資組合裏包含股票。

雖然年初以來，標普500指數已下跌24%左右，但觀美股歷史，從1957年到2021年底，標普500指數的平均年化回報率近12%，由於年輕人可以投資的時間更長，財富管理機構傳統上仍會建議他們多接觸股票市場以積累財富。

報道引述美國銀行首席營運官Jeff Busconi指，現在年輕人普遍認為長時間投資傳統股票與投資組合無法獲得高於平均水平的回報。相反地，更多人看到加密貨幣、房地產與私募股權的經濟潛力。

美股這十年表現非常強勁，不過如今正經歷動盪時期。根據Cerulli Associates市場研究，目前至2045年，將會有約84萬億美元(約659萬億港元)的財富從戰後嬰兒潮手中，移轉給「X世代」或是「千禧世代」，難料又會有多少流入全球金融市場？