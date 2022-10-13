東方日報B1：港營商風險升　排名輸星

雖然香港財金官員努力向外推銷香港，力撐金融發展不輸新加坡，強調毋須「妄自菲薄」，但是經濟學人智庫(EIU)最新研究指出，過去數年香港發生的政治動盪及防疫措施，已導致商業營運風險較2018年(即這一連串事件發生前)惡化，對跨國企業吸引力正節節下跌，更形容香港「光環黯淡」。反觀競爭對手新加坡的商業營運風險低企，實力狀態繼續稱冠亞太區。

報告表示，香港的商業營運風險為亞太區第4低，落後於新加坡、澳洲及新西蘭，直言香港作為一個成熟經濟體，其體制和人口結構的變化，削弱對跨國公司的吸引力。而2019至2021年期間的政治動盪及疫情期間的旅遊限制，令企業更難聘請海外人才來港工作，加上本地居民相繼移民，變相削弱工人技術水平。

報告又羅列一系列反映香港商業營運風險評分的指標，揭示香港在本土安全、政治穩定、政治效能、法律、勞工市場及基礎設施方面，均比2018年惡化。只有稅務政策的得分最理想，金融及宏觀經濟的評分亦見改善。

誠然，香港仍具有作為國際貿易及金融中心的優良條件，包括超低稅制在全球有很大競爭力。即使政治限制收緊，但適用於商業案件的普通法制度沒有改變，其金融監管體系更是典範。再者，企業在港能享有寬闊的本地及國際融資渠道，香港依然擔當獨特角色，作為連接內地與世界的貿易及融資中心。

不過，報告也毫不諱言，與香港爭奪亞太區金融中心地位的新加坡相比，香港在政治穩定和本地安全方面落後。

更關鍵是，香港法律和監管體系的不確定性、外貿前景及基礎設施升級不足，將成為國際企業的主要關注點。雖然亞太區是未來5年經濟增長最快的地區，但與政治穩定、地緣政治緊張局勢及宏觀經濟相關的風險同時升溫。

實際上，國際貨幣基金組織(IMF)日前下調亞洲經濟預測之時，預估新加坡今、明兩年經濟增長仍達3%及2.3%。反觀香港經濟前景陰霾滿布，IMF甚至料今年香港本地生產總值(GDP)按年收縮0.8%，比4月時預測的0.5%增長明顯下行，全年失業率最新預測則達4.5%，即較6至8月經季節性調整的4.1%水平再次回升。

回說EIU報告，過去數年間商業營運風險增加的地區，除了排名第二的澳洲外，還有澳門、馬來西亞、蒙古、孟加拉、已陷主權債務違約的斯里蘭卡，以及飽受戰爭、政治及社會動盪之苦的巴基斯坦、緬甸及阿富汗等。營運風險改善最多的地區則有印度及印尼，有賴兩國政府成功降低了企業稅收負擔、提高稅務合規性、增加勞動力市場靈活性，以及改善基建質素。

值得留意是，自2018年來，營運風險評分有改善的10個亞洲經濟體中，有一半來自東南亞國家聯盟(ASEAN，東盟)，而成員國內國際貿易及交易政策持續自由化，也導致外資對東盟國家直接投資的興趣增加。換言之，香港招攬外資將更形吃力。