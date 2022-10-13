【東升西降】亞洲951人財富超過10億美元冠全球

回眸工業革命及全球化的歷史洪流，歐美一直以來是盛產富豪的搖籃。不過，如今卻「風水輪流轉」，東升西降，由一班亞洲富豪登頂「發威」！日媒按《福布斯》實時全球富豪榜統計，發現逾2,400名資產高達10億元美元(下同)的富豪，有951位來自亞洲，擊敗北美和歐洲，成為全球最大富豪聚居地。

與此同時，新興國家誕生富豪的速度更遠超已發展國家。以印度為例，全國富豪人數多達161人，其中首富阿達尼(Gautam Adani)上月榮登全球第2大富豪；至於中國上榜數目就有440人；另東盟富豪為114人，超越台灣、南韓和日本總和。美國富豪人數則為719人。

不過以合計資產來看，北美仍然以4.7萬億元位居榜首，亞洲和歐洲則緊隨其後，合計資產分別有3.5萬億元和2.4萬億元。分析指出，部分原因，可能與美元升值有關。

瑞信稱，到2026年中印兩國資產達100萬美元之上的百萬富翁，將會是去年的兩倍；又認為現時不少上榜亞洲富豪乃「持有大量全球企業股票」的企業家，非因房地產價格上升而滾大財富。