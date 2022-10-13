最強分析師：Apple美國市場最快3年完成「去中國化」

近期蘋果公司(Apple Inc.)頻頻調整供應鏈版圖，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發表預測，Apple的全球供應鏈管理策略將是進一步減少在中國的組裝業務，推動供應鏈多元化。他預計，Apple供應美國市場的產品在3至5年會改由中國以外的地區組整生產，約佔全球出貨量的25至30%，以減少中美關稅等地緣政治風險的潛在影響，當中，泰國將會是未來MacBook的主要非中國生產地。

中美博弈，美國白宮號召美企實施「去中國化」製造的戰略。郭明錤引述最近的供應鏈調查，印度塔塔集團與和碩或緯創的潛在合作，將加速提升非中國iPhone生產比重，而Apple目前全部MacBook機型都在中國工廠組裝。

他預期，未來MacBook生產線可能會轉移到泰國，因為其長期MacBook代工商過去數年一直擴展泰國的業務。長遠來看，他相信Apple的非中國市場需求將由非中國地區的生產線滿足，而中國市場則由中國地區生產線供應。

此外，Apple表示，將於12月開始在印度升級其iPhone機型，包括iPhone 14、13、12和iPhone SE，使其兼容5G網絡。

本月初，印度總理莫迪大張旗鼓地推出了5G服務，本地電信營運商Reliance Jio表示，將在4個城市提供5G服務，競爭對手Bharti Airtel將在8個城市提供5G服務。Apple則稱，正在與印度的營運商合作夥伴合作，一旦完成網絡驗證和質量和性能測試，會為iPhone用戶帶來5G體驗，5G將通過軟件更新啟用，並將於12月開始向iPhone用戶推出。

據報，目前印度政府正敦促手機製造商配合，採用最新的5G流動網絡。當地電信和創科部門官員周三開會，討論5G的早期採用，Apple、三星、Vivo和小米的高管，以及本地電信營運商Reliance Jio、Bharti Airtel和沃達豐Idea的高管皆被要求列席。