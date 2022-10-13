鄧建初：政治市難判斷　宜留子彈靜待終極一跌

風平浪靜的時候，金融市場趨勢是容易預測的，然而，自美國特朗普時代以政治手段干預全球經濟走向開始，已起急劇變化。現今世界局勢，更因「俄烏戰爭」風起雲湧，股債滙期貨市場走勢急彈暴跌，令人無所適從，難怪連香港首富也曾講過，最難測是「政治市」。

因戰爭所帶來的能源及糧食價格狂飆，企業成本大增，生產力下降，甚至連電廠也要停產，通脹率如脫韁野馬。通脹猛於虎，美國連續幾次暴力加息，環球資金湧向彼邦，美元持續強勢，一眾西方國家及新興市場即使追隨加息，亦難阻兌換美元滙價大幅下挫，經濟及貨幣危機，已令全球各國如坐針氈。

加息始作俑者美國，連續三次大幅加息0.75厘，這是歷史罕見。聯儲局鷹派言論，暗示下月中議息，會再加息0.75厘，並預示未來會繼續加，直至控制通脹回落至2%為止。參考1980年時任聯儲局主席伏爾克，為求擺脫當時高達14%高通脹，不惜狂加息至22厘，直至數字回落方才罷休。歷史不斷重演，全球通脹高企已是不爭事實，加息至何種程度難以預料，不過肯定會令經濟蒙受損失。利息高企，不利債市及股市，後者間中反彈，只是高位沽空者的補倉動作而已；而且成交縮減，顯示購買意欲低迷。高位被綁的股民，錯過了輕微止蝕的時機，又恐怕見底回升的機會隨時來臨，惟有採取鴕鳥政策，不聞不問，等待有朝一日龍穿鳳，回升至自己買入位附近。

英國近年屢換首相，一蟹不如一蟹，經濟一落千丈。現任首相竟拋出大幅減稅的愚蠢政策，英鎊進一步下跌，股市亦了無起色，於低位反彈乏力。英國領導層素質已變，只想上位而不顧全大局，個個為求自保及謀奪首相之位，紛紛作出逼宮行動。這種不顧國家整體利益的思維，置人民於水深火熱中，往後國力進一步走下坡。

美國臨近中期選舉，拜登政府為求選情，打開口牌叫盟友沙特阿拉伯等中東國家增加石油供應量，換來的卻是減產。聯儲局中兩派黨人，各懷鬼胎，內部矛盾拖累經濟發展，對有「定海神針」作用的股市不利。現階段要綁好安全帶，盡量留多些子彈在手，就算博反彈，亦只宜小注投機，保持市場觸覺，等待市場終極一跌。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)