五礦資源：剛果Nambulwa採礦租賃遭武裝人員佔領

該等行動乃在公司先前披露有關其Sokoroshe II期租賃地區的工程狀況後發生。於2022年7月1日，在Sokoroshe II期租賃地區工作的公司人員被武裝人員趕離，這些武裝人員聲稱Gecamines已就該地區與第三方簽訂2份研究協議。公司持續被拒進入Sokoroshe II期租賃地區。公司最近亦得悉該第三方已開始在礦山進行預剝離工程，有關行動違反剛果法律。公司已與Gecamines就Sokoroshe II期及Nambulwa簽訂採礦租賃協定，該租賃已於官方採礦登記處登記。Kinsevere運營擬開採Sokoroshe II期及Nambulwa，以作為Kinsevere擴產項目的一部分。

公司繼續向Gecamines和剛果礦業部提出正式申請，要求撤銷Gecamines與第三方訂立的新協議，趕離礦山內的武裝人員及第三方，使公司得以繼續有關工程。公司就Gecamines聲稱要中止或指控違反與公司關於Sokoroshe II期、Nambulwa及Mwepu礦山協議，提出異議。

針對Gecamines所採取的行動，公司決定將採取一切必要行動以捍衞其合法權利，並擬於巴黎及日內瓦的國際商會開展國際仲裁。

公司仍致力完成Kinsevere擴產項目，有關項目預期可將現有Kinsevere營運服務年限自今年起延長最少13年。