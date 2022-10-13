道指跌28點　紐油低收逾2%

2022年10月13日 07:56
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報113.24；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.1717；美元兌日圓曾逼近147，暫處146.71；歐元報0.9708，英鎊報1.1103。金價處1,674.65美元。布油報92.44美元，紐油報87.23美元。比特幣靠穩，報1.91萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。
    ●金管局在紐約時段買入116.97億港元，沽出美元，金額自8月初以來最大，周五(14日)本港銀行體系結餘將降至1,066.05億港元。
    ●道指收報29,210點，跌28點或0.09%；標指收報3,577點，跌11點或0.33%；納指收報10,417點，跌9點或0.08%。標指及納指均連跌第6個交易日。
    ●港股ADR指數向下，按比例計算，收報16,623點，跌77點或0.47%。
    ●即月恒生指數夜期收報16,642點，跌83點，低水59點，成交19,221張。
    ●紐約期油跌2.08美元或2.33%，收報每桶87.27美元；布蘭特期油跌1.84美元或1.95%，收報每桶92.45美元。
    ●紐約期金收報每安士1,677.5美元，跌8.5美元或0.5%。
    ●英國富時100指數收報6,826點，跌59點或0.86%；德國DAX指數收報12,172點，跌47點或0.39%；法國CAC指數收報5,818點，跌14點或0.25%。
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