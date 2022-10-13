【綠色金融】恒生新設ESG商務理財中心　助企業可持續發展

近年各大型企業在環境、社會及管治(ESG)的發展愈趨成熟，中小企業對ESG的關注亦與日俱增。然而，部分中小企計劃邁向可持續的發展模式時，可能受經驗和資源所限，難以掌握和了解提升ESG水平的可行做法，而銀行正好能夠從金融服務方面提供協助。

就以恒生銀行為例，其善用銀行的專業知識，協助企業客戶邁向可持續發展。恒生最近就於灣仔開設以ESG設計和服務為主軸的全新商務理財中心，提供結合商業銀行、綠色金融和專業ESG諮詢的服務，以迎合中小企相關需求。

據了解，該商務理財中心的客戶經理均已接受ESG培訓，內容涵蓋本地及全球的ESG發展趨勢、在不同企業經營環境實踐ESG的可行和務實做法，以及ESG披露等。企業客戶更可預約與該中心的客戶經理會面，以了解更多ESG資訊，而客戶經理亦可為其度身制訂合適的綠色金融方案。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝指出，恒生積極將可持續發展元素納入策略、營運、產品以及服務中，支持企業客戶轉型至低碳經濟。現時，該行提供綠色存款之餘，亦有綠色貿易融資和應收賬融資服務。他又透露，今年上半年，恒生已批出的企業綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款金額，按年增幅高達175%至港幣170億元。

恒生是香港首家承諾於2030年或之前實現營運碳中和的本地銀行，其灣仔全新商務理財中心將環保元素融入每一個細節，室內設計不僅全部採用環保物料及具可持續認證的傢俬，還透過自然採光設計減省耗電。中心更引入了由恒生企業客戶綠芝園提供的水耕種植蔬菜系統，以幫助淨化室內二氧化碳及穩定溫度。