港股考驗16500關 科網及內房股領跌 滙豐靠穩

港股早段在16,700點水平拉鋸，惟大市缺乏動力，恒生指數曾跌逾200點，再考驗16,500點支持。國企指數跌70點；科技指數跌60點，主板成交300億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌3.7%；京東集團跌3.1%；網易跌2.8%；百度跌2.5%；騰訊及阿里巴巴跌1%。

內房股繼續尋底，碧桂園服務跌5.6%失守10元關，是表現最差藍籌；碧桂園跌4.5%；龍湖集團跌4.1%；中國海外跌2.9%；華潤置地跌1.3%。

金融股普遍向下，招商銀行挫4.3%考驗30元支持。香港交易所跌3.2%；中國平安跌1.4%；友邦保險跌1%；建設銀行跌0.4%；滙豐控股逆市升0.6%。

醫藥股有支持，石藥集團升2.1%，是表現最佳藍籌；藥明生物及中國生物製藥升0.5%；翰森製藥無起跌。

【09:20】港股好淡角力 科網股牛皮 滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數跌不足1點，報16,700點；國企指數低開8點，報5,683點；科技指數跌9點，報3,260點。

大型科網股窄幅上落，騰訊升0.3%；阿里巴巴及小米集團無起跌；京東集團跌0.5%；美團跌0.4%。

金融股個別發展，滙豐控股及友邦保險升0.6%支撐大市；招商銀行再跌3.2%；香港交易所跌0.6%；中國平安、建設銀行及工商銀行無起跌。