卓慧思否認有意削公共開支　英鎊兌美元處1.10水平

外媒報道，英國計劃減稅谷經濟，首相卓慧思否認有意削減公共開支去填補財政缺口。

市場預期英倫銀行(即英國央行)11月將大幅加息，至少加息1厘。英鎊兌美元最新報1.1082，兌港元報8.6997。具指標性的英國10年期債券孳息曾升見4.632厘，為2008年以來最高，最新報4.417厘。

卓慧思表示，他們會確保中期政府債務下降，但不會透過削減公共開支來達成，並會確保公帑用得其所。她又指，「面對俄烏戰爭中，我們見到全球利率上升。要確保的是，在國際上這個非常艱難的時期保護我們的經濟。我們將見到更高的增長和更低的通脹。」

首相發言人隨後表示，政府將在公共開支方面作出「艱難決定」，財政大臣將「適時」公布措施。

財政部前首席秘書Chris Philp表示，公共支出「不會有實質性的削減」。他指，在限制開支方面，他們確實計劃嚴格遵守紀律。

英國財政研究所(Institute for Fiscal Studies)智囊警告，財政大臣將需要削減開支，以使該國財政走上可持續發展的道路，並表示到2026至2027年，政府將不得不每年減少600億英鎊支出。