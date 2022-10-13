傳美國擬對俄發「禁鋁令」 俄鋁恐受制裁曾跌5%
2022年10月13日 09:42
東網電視更多新聞短片
俄鋁(Rusal)
外媒報道，美國考慮加強制裁俄羅斯，對俄羅斯生產的鋁發布全面禁令，以回應俄烏戰事升級。倫敦金屬交易所(LME)鋁期貨一度急升逾7%，美國鋁業(Alcoa)周三(13日)收報39.86美元，升5.31%，至於生產鋁以及鐵礦石、銅和其他金屬的礦業巨頭力拓(Rio Tinto)股價收報55.45美元，跌1.26%。
據報，美國考慮的選項包括全面禁止入口、將關稅大幅提高至懲罰性水平，效果等同實施禁令、制裁生產商俄鋁(Rusal)。白宮回應指所有選項都會考慮。
俄鋁(00486)股價周四(13日)早段曾跌逾5%，報3.16港元。俄鋁是中國以外全球最大的鋁生產商，並將於周五(14日)與LME會面。
由於俄羅斯佔全球鋁產量的5%，進一步制裁將對全球鋁交易市場產生廣泛影響，可能迫使美國和其他國家的消費者急於尋找替代金屬。
雖然事情未有定案，但可能會推高用於各種消費品的金屬的全球價格。金屬業人士表示，人們擔心俄羅斯金屬生產商將無法出售其金屬，並將其運送到LME倉庫，而且這可能會扭曲價格。
自西方加強制裁俄羅斯後，外媒引述消息指，愈來愈多買方擔心受制裁牽連，不願意收購銅等俄羅斯金屬，令港交所(00388)旗下LME 9月中以來堆積不少俄羅斯的銅，在荷蘭及德國的庫存大增。