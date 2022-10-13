許繹彬：港股短期「難估底」或有夾淡倉　未言轉勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股於重陽假後，曾大幅反彈，升穿18,000點；投資者一度以為第4季終於可以擺脫第3季的噩夢，呈現曙光，更以為美國加息的力度將會放緩，均屬一廂情願的「美麗誤會」。踏入本周，投資者好夢成空，掉進美國「口術數據」陷阱：美股曾在一片自我感覺良好的數據下，不斷聲稱加息速度料可放慢，曾令美股躍至30,000點以上，氣勢一時無倆。

他指出，萬料不到，美股由天堂折返人間，鷹派更各出奇招，直接反映未來息口走向的數據，如非農就業數據等，均差強人意，隨即令美股直線下滑至29,000點附近，從圖表走勢來看，29,000點亦屬命懸一線，距離28,715點的低位，僅只200餘點。現時道指市場大起大落，重返此低位或跌至更低水平，根本不足為奇。

許氏稱，美股仍有上有落，令投資者較為心服口服；說回港股，只能用「慘情」來形容，升幅跑輸外圍，跌幅冠絕全球，18,000點只是曇花一現，17,000點的關口已經跌穿。他認為，港股跌幅較其他股市大的主因，除了直接牽繫美國息口及外匯外，國內人民幣持續疲弱也是港股「跌不完」的導火線。本周國內股市在假期後重開，全線向下，完全不堪入目，促使港股進一步下挫，短期內還是捱打狀態。

他寄望，在艱苦的旅途中，大市或會出現夾淡倉，但未有可觀的數據支持下，相信仍會折返原位。全城冀望本周日(16日)舉行的第二十次全國代表大會，會有好消息出台沖沖喜，但驚喜會否短暫性質？投資者必須慎防，如仍對股市有憧憬，可留意相關的國策推動股，如軍工或新能源；現階段港股已重返11年前的水平，並且「難以估底」，加上正處於傳統股災月，唯盼16,000點有適當的支持。