【高盛推介】市場焦點美國通脹數據　部署淡倉可善用轉倉策略

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周三(12日)公布的9月生產物價指數(PPI)高於預期，報8.5%，較預期8.4%稍高，剔除能源及食品的核心PPI則稍低於預期，但仍達7.2%。公布後納指在低位反覆震盪，最終收市微跌5點。而道指及標指於周三亦分別跌28點及11點。市場靜待周四(13日)晚公布的消費物價指數(CPI)數據，市場預期按年升8.1%，仍維持高位。美國2年期債息再度衝高，現報4.3%，逼近9月底聯儲議息前所創下的13年新高4.35%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於本周一(10日)至周三皆錄得資金流入，合共約190萬元。

道指好倉於上周五(7日)至本周二(11日)共錄得約170萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。本周一至本周三皆錄得資金流入淡倉，合共約590萬元。

美股近日走勢疲弱，指數均跌至低位，現階段部署美股相關認股證需重新審視條款，根據策略進行部署。

納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。

道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.2倍，中期、低街貨。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿5.3倍，中期。

道指沽10488，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.4倍，低面值、高槓桿。

標指沽10499，行使價3,188點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。

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