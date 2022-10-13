郭家耀：恒指或下試16200點 騰訊弱勢難改
2022年10月13日 10:35
東網電視更多新聞短片
安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國上月生產物價指數(PPI)較預期高，市場繼續擔心聯儲局大手加息遏抑通脹，美股反彈乏力。除了外圍因素外，港股亦面對其他不明朗因素，尤其內地防疫政策暫未有太大調整空間，投資者預期落空，令大市遭受新一輪拋售壓力，恒指亦呈一浪低於一浪，後市有機會下試2011年底部約16,200點水平。目前市場仍然觀望內地「二十大」會否有利好政策出台，短期反覆下行格局持續，若屆時有好消息，恒指反彈目標先看18,000點。
國際油價連跌3日，郭指出，雖然早前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產行動，一度帶動油價，但市場對環球經濟前景看法悲觀，對油價構成壓力，油股難免受拖累。「3桶油」中，以中國海洋石油(00883)最貼近油價，但公司回購股份及派息政策，對股價有一定支持，不妨待調整至9港元水平附近再吸納。
騰訊控股(00700)持續弱勢，郭表示，雖然公司近期積極回購股份，「北水」亦有流入迹象，周三(12日)港股通淨買入達8.9億元，但機構投資者拋售意欲高，即使股價累跌已多，短期有機會出現技術反彈，回升空間亦有限，相信300元已有一定阻力。他又補充，除非內地釋出支持行業發展的利好信號，否則騰訊長期投資價值已削弱，難回復以前高估值。