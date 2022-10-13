郭家耀：恒指或下試16200點　騰訊弱勢難改

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國上月生產物價指數(PPI)較預期高，市場繼續擔心聯儲局大手加息遏抑通脹，美股反彈乏力。除了外圍因素外，港股亦面對其他不明朗因素，尤其內地防疫政策暫未有太大調整空間，投資者預期落空，令大市遭受新一輪拋售壓力，恒指亦呈一浪低於一浪，後市有機會下試2011年底部約16,200點水平。目前市場仍然觀望內地「二十大」會否有利好政策出台，短期反覆下行格局持續，若屆時有好消息，恒指反彈目標先看18,000點。