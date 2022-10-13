【高盛推介】比亞迪挑戰200元大關 輪證點揀？
2022年10月13日 11:16
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周四(6日)起錄得4連跌後，周三(12日)大幅反彈重上190港元水平，升約3.2%。周四(13日)早段逆市上升，最高見199.2元，但及後升幅收窄。現報195.7元，升約0.4%。比亞迪宣布正式進軍印度乘用車市場，發布首款高端純電SUV「元PLUS」，並擬於印度建立新生產基地。
吉利汽車則自上周四起連跌6日，周四繼續下跌並再度失守10元水平，最低見9.9元，股價在5年低位徘徊。此外，周三反彈升約2.1%的長城汽車，周四早段亦下跌。現報7.4元，跌約3.1%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周四至本周二(11日)皆錄得資金流入，合共約1,460萬元後，周三獲資金轉向沽出。而周四再度見資金在高位留意淡倉產品。
吉利方面，過去5個交易日共錄得約560萬元資金流入好倉。長汽方面，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約200萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的低面值選擇可留意比迪購(24760)，可控制注碼。貼價選擇可留意低街貨比迪購(25038)，為250元以下產品中最高槓桿之一。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(67147)，與現價有約15元收回距離。
比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.8倍，低面值。
比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、低街貨。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，低面值。
比迪熊51228，收回價220元，行使價224元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉利購26462，行使價11.22元，2023年4月21日到期，實際槓桿3.9倍，市場上最貼價條款。
吉利牛58219，收回價9元，行使價8.5元，換股比率50，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看好長汽，可留意屬貼價的低街貨長汽購(26359)。
長汽購26359，行使價11.52元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
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