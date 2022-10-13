【高盛推介】比亞迪挑戰200元大關　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周四(6日)起錄得4連跌後，周三(12日)大幅反彈重上190港元水平，升約3.2%。周四(13日)早段逆市上升，最高見199.2元，但及後升幅收窄。現報195.7元，升約0.4%。比亞迪宣布正式進軍印度乘用車市場，發布首款高端純電SUV「元PLUS」，並擬於印度建立新生產基地。

吉利汽車則自上周四起連跌6日，周四繼續下跌並再度失守10元水平，最低見9.9元，股價在5年低位徘徊。此外，周三反彈升約2.1%的長城汽車，周四早段亦下跌。現報7.4元，跌約3.1%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周四至本周二(11日)皆錄得資金流入，合共約1,460萬元後，周三獲資金轉向沽出。而周四再度見資金在高位留意淡倉產品。

吉利方面，過去5個交易日共錄得約560萬元資金流入好倉。長汽方面，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約200萬元。

比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.8倍，低面值。

比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、低街貨。

比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，低面值。

比迪熊51228，收回價220元，行使價224元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉利購26462，行使價11.22元，2023年4月21日到期，實際槓桿3.9倍，市場上最貼價條款。

吉利牛58219，收回價9元，行使價8.5元，換股比率50，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

長汽購26359，行使價11.52元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

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