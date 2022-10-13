IMF專家：美股有可能再跌兩成

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)貨幣及資本市場主管Tobias Adrian接受訪問時表示，美股有可能進一步下跌20%。

他指，IMF的研究發現，在目前市場低迷時期，利率上升和未來收益預期正在壓低公司估值。他表示，到目前為止，市場情緒和風險溢價仍「相當不錯」，得以推行「有序緊縮」。

被問及最近摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)稱標指很容易再下挫20%，Adrian指「當然有可能」。他表示，相信戴蒙所指的是情緒可能發生轉變。「20%的數字當然是有可能，雖然這不是我們的基準。」Adrian補充指，IMF沒有關於其基準的具體數字，但這是金融狀況繼續收緊、經濟活動放緩、市場繼續受壓的情況。

此外，Adrian表示，儘管近期英國政府債券等領域出現波動，但IMF的基準仍然是全球信貸市場保持「有序」，不會陷入「雷曼時刻」般規模的全面危機。

惟他表示，下行風險很大。「(金融穩定風險)非常高，只有在嚴重危機時期才會更高，例如2008年危機、2020年新冠疫情危機或歐元危機。」他認為，人們正處於一個非常、非常緊張的時刻，指他們確實希望能夠避免發生系統性事件，不過在這一點上，這種可能性肯定會增加。

他分析並警告指，在2008年危機期間，當時銀行體系帶來巨大壓力，相比之下，銀行目前擁有更多資本和流動性，但新興市場的負面狀況將可能導致30%的銀行資產資本不足，非銀行金融系統的脆弱性可能會蔓延至銀行系統。