渣打：「南向通」投資者較多選擇存款和基金

渣打香港表示，自跨境理財通開展以來，客戶就「南向通」和「北向通」的查詢十分踴躍，參與人數、劃匯金額均在穩步增長。其中，在「南向通」方面，渣打中國為渣打香港提供的「南向通」見證開戶數目位於深圳各家外資銀行之首，佔深圳外資行「南向通」開戶總數超過3成。

從客戶偏好差異來看，該行指「北向通」投資者更青睞固定收益類為代表的理財產品，「南向通」投資者則較多選擇存款和基金。鑑於大灣區有相當一批客戶已積累了一定的投資經驗，對資產配置可能較其他區域的客戶有更高、更多元的需求，該行將與監管部門保持聯繫，以探索理財通的優化措施，冀未來適時推出更廣範圍的產品。

渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，跨境理財通為大灣區金融領域在整合三地政策、系統、產品和服務優勢方面的一次成功嘗試，也為該行在大灣區跨境貿易和投融資創新方案提供了寶貴經驗。他指大灣區業務是渣打集團的戰略重點，相信隨着區內逐漸恢復正常通關，大灣區金融的互聯互通將進一步提升，跨境理財通南北向的業務量也會有更大規模的增長。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行業務主管王麗珠稱，跨境理財通為大灣區個人投資者提供便捷的跨境理財渠道。為滿足大灣區金融發展所帶來的跨境投資需求，渣打香港於銅鑼灣利園開設首間渣打大灣區理財中心，並設有跨境理財通團隊和大灣區客戶經理，為大灣區客戶提供一站式跨境理財體驗。理財中心開幕以來，成功帶動高端客戶增長，跨境理財通戶口資產規模(AUM)上升超過3倍。