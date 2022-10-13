FedEx Express柬埔寨設直屬商業機構

國際速遞公司FedEx Corp.宣布，旗下FedEx Express於柬埔寨設立直屬商業機構，以滿足日益增長的國際運輸需求。FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示，FedEx將繼續加強在柬埔寨等新興市場的服務和影響力以支援中小型企業的發展，東南亞是全球增速最快的地區之一，預計到2030年，其年輕的新城市消費者將增至1.4億人。

他又指，柬埔寨最主要的貿易夥伴大多位於亞洲以外的北美和歐洲，因此企業需要擁有像我們這樣的物流公司協助進入更大的國際市場。隨着柬埔寨在全球貿易的地位不斷提高，企業需要更全面的服務以推動當地經濟的發展。

FedEx Express中南半島董事總經理Hardy Diec指出，擴大在柬埔寨的直屬業務，有助公司更接近客戶，應付國際運輸需求。

事實上，柬埔寨的經濟正加快復甦，2022年上半年出口總額達270億美元，按年增加20%。FedEx指出，透過設立直屬商業機構，有助柬埔寨企業了解更多FedEx的物流解決方案，而當地的運輸服務供應商，亦將繼續為實際營運提供基礎設施，並將在當地建立銷售和客戶服務團隊，以便與客戶進行互動及提供專業物流知識，幫助企業發展跨境貿易。