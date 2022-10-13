星展：料美息加至4.5厘將暫停　對中國經濟保持樂觀

星展集團發表2022年第四季投資展望，投資總監侯偉福表示，全球經濟衰退擔憂日益增加，自聯儲局3月以來5次加息，共加近3厘後，美國國債收益率飆升近2倍之際，而股市則下跌近25%；該行料聯儲局將加至4.5厘後將會暫停加息，以觀察加息對勞動市場與遏抑高通脹的影響。

進入第四季後，須觀察市場能否消化地緣政治的不確定性、通脹上升及聯儲局持續鷹派等不利因素。在近期市場波動的情況，該行建議關注優質證券；固定收益則採用「美元成本平均法」，以5厘以上的高評級債券作為收入來源；同時使用黃金和私募基金等另類投資產品以分散風險。

美股方面，隨着聯儲局加強其鷹派立場並增加經濟「硬着陸」的可能性，股市受到嚴重打擊。該行認為美國的周期性股票(Cyclical Stock)自2020年底以來，其估值以收縮41%，故風險回報吸引力增加。另外，隨着不斷的數碼化轉型，以及科技行業的收益，該行對科技股保持正面態度。預期美國科技股的增長有望超越短期宏觀經濟變化，並有望在2023年第一季度左右債券收益率最高的情況下「順風順水」。

中國方面，隨着地緣政治緊張局勢加劇、企業盈利放緩、房地產行業不景氣以及嚴格的「清零」政策，令中國股市在過去一個季引發拋售。儘管如此，該行仍對中國經濟保持樂觀，他指現時中國經濟估值處於低位，與其他發達國家相比存在較大折讓，限制了進一步的下行空間；同時在政策支付下(包括寬鬆貨幣政策)將提振經濟，為股市提供催化劑。

值得注意的是，中美兩國監管機構就工作底稿供美國官員審查，以維持200多隻中國ADR上市方面取得進展，料短期對中國科技股產生正面作用。